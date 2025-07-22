https://ria.ru/20250722/sud-2030561707.html

Двух военных ВСУ осудили за незаконное вторжение в Курскую область

Двух военных ВСУ осудили за незаконное вторжение в Курскую область - РИА Новости, 22.07.2025

Двух военных ВСУ осудили за незаконное вторжение в Курскую область

Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 16 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T10:40:00+03:00

2025-07-22T10:40:00+03:00

2025-07-22T10:40:00+03:00

происшествия

курская область

украина

россия

главная военная прокуратура

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 16 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область в 2024 году, сообщает Главная военная прокуратура. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелков батальона оперативного предназначения войск национальной гвардии Украины Назара Воличенко и 129-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины Александра Михаревича. Они признаны виновными по пунктам "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в ноябре 2024 года Воличенко и Михаревич незаконно вторглись на бронетранспортерах в Суджанский район Курской области и проследовали вглубь ее территории. Они передавали информацию о действиях российских военнослужащих, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали население, препятствовали его эвакуации. Вскоре они были задержаны российскими военнослужащими, до приговора содержались под стражей. "Суд приговорил Воличенко к 15 годам лишения свободы, Михаревича – к 16 годам лишения свободы с отбыванием каждым из осужденных первых 3 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250714/sud-2029014545.html

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происшествия, курская область, украина, россия, главная военная прокуратура