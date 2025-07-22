https://ria.ru/20250722/sud-2030537762.html

Суд отказался рассматривать дело о теракте в "Крокусе" с участием присяжных

Суд отказался рассматривать дело о теракте в "Крокусе" с участием присяжных - РИА Новости, 22.07.2025

Суд отказался рассматривать дело о теракте в "Крокусе" с участием присяжных

Второй западный окружной военный суд отказался удовлетворять ходатайство о рассмотрении с участием присяжных заседателей дела о теракте в "Крокус сити холле",... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T07:51:00+03:00

2025-07-22T07:51:00+03:00

2025-07-22T07:51:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отказался удовлетворять ходатайство о рассмотрении с участием присяжных заседателей дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Суд отказал в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей", - рассказал собеседник агентства. Ранее такое ходатайство заявили обвиняемые Лутфуллои, Медов, братья и их отец Исломовы, однако во время процесса некоторые из них от него отказались. "Суд отклонил ходатайство о прекращении уголовного преследования, заявленное Исмоиловым, Аушевем, Курбоновым и Исломовым И.", - рассказал собеседник агентства.В понедельник Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме проводит предварительное слушание по этому делу. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250721/krokus-2030455027.html

https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html

красногорск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красногорск, крокус сити холл