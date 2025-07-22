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Суд отказался рассматривать дело о теракте в "Крокусе" с участием присяжных - РИА Новости, 22.07.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
07:51 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/sud-2030537762.html
Суд отказался рассматривать дело о теракте в "Крокусе" с участием присяжных
Суд отказался рассматривать дело о теракте в "Крокусе" с участием присяжных - РИА Новости, 22.07.2025
Суд отказался рассматривать дело о теракте в "Крокусе" с участием присяжных
Второй западный окружной военный суд отказался удовлетворять ходатайство о рассмотрении с участием присяжных заседателей дела о теракте в "Крокус сити холле",... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:51:00+03:00
2025-07-22T07:51:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отказался удовлетворять ходатайство о рассмотрении с участием присяжных заседателей дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Суд отказал в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей", - рассказал собеседник агентства. Ранее такое ходатайство заявили обвиняемые Лутфуллои, Медов, братья и их отец Исломовы, однако во время процесса некоторые из них от него отказались. "Суд отклонил ходатайство о прекращении уголовного преследования, заявленное Исмоиловым, Аушевем, Курбоновым и Исломовым И.", - рассказал собеседник агентства.В понедельник Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме проводит предварительное слушание по этому делу. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250721/krokus-2030455027.html
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происшествия, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Суд отказался рассматривать дело о теракте в "Крокусе" с участием присяжных

Суд не стал прекращать преследование фигурантов дела о теракте в Крокусе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОбвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холл"
Обвиняемые в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холл" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отказался удовлетворять ходатайство о рассмотрении с участием присяжных заседателей дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей", - рассказал собеседник агентства.
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Ранее такое ходатайство заявили обвиняемые Лутфуллои, Медов, братья и их отец Исломовы, однако во время процесса некоторые из них от него отказались.
"Суд отклонил ходатайство о прекращении уголовного преследования, заявленное Исмоиловым, Аушевем, Курбоновым и Исломовым И.", - рассказал собеседник агентства.
В понедельник Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме проводит предварительное слушание по этому делу.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
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