https://ria.ru/20250722/sud-2030537762.html
Суд отказался рассматривать дело о теракте в "Крокусе" с участием присяжных
Суд отказался рассматривать дело о теракте в "Крокусе" с участием присяжных - РИА Новости, 22.07.2025
Суд отказался рассматривать дело о теракте в "Крокусе" с участием присяжных
Второй западный окружной военный суд отказался удовлетворять ходатайство о рассмотрении с участием присяжных заседателей дела о теракте в "Крокус сити холле",... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:51:00+03:00
2025-07-22T07:51:00+03:00
2025-07-22T07:51:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отказался удовлетворять ходатайство о рассмотрении с участием присяжных заседателей дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Суд отказал в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей", - рассказал собеседник агентства. Ранее такое ходатайство заявили обвиняемые Лутфуллои, Медов, братья и их отец Исломовы, однако во время процесса некоторые из них от него отказались. "Суд отклонил ходатайство о прекращении уголовного преследования, заявленное Исмоиловым, Аушевем, Курбоновым и Исломовым И.", - рассказал собеседник агентства.В понедельник Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме проводит предварительное слушание по этому делу. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250721/krokus-2030455027.html
https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Суд отказался рассматривать дело о теракте в "Крокусе" с участием присяжных
Суд не стал прекращать преследование фигурантов дела о теракте в Крокусе
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отказался удовлетворять ходатайство о рассмотрении с участием присяжных заседателей дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей", - рассказал собеседник агентства.
Ранее такое ходатайство заявили обвиняемые Лутфуллои, Медов, братья и их отец Исломовы, однако во время процесса некоторые из них от него отказались.
"Суд отклонил ходатайство о прекращении уголовного преследования, заявленное Исмоиловым, Аушевем, Курбоновым и Исломовым И.", - рассказал собеседник агентства.
В понедельник Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме проводит предварительное слушание по этому делу.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.