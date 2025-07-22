Суд не отпустил из СИЗО мужчину, бросившего ребенка об пол в "Шереметьево"
Суд оставил под стражей мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области
Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Московский областной суд признал законным арест Владимира Витикова, бросившего ребенка об пол в аэропорту "Шереметьево", указано в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Судебный акт оставлен без изменения", - говорится в материалах.
Таким образом, мужчина пробудет под стражей до 24 августа.
Ранее в ходе избрания меры пресечения в Химкинском городском суде адвокат просила отправить Витикова не в СИЗО, а на медицинское освидетельствование. Защита утверждала, что на допросе он вел себя неадекватно. По ее мнению, его показания нельзя было воспринимать как основу для уголовного дела, так как он не осознавал, что происходит.
Как сообщала в суде следователь, Витиков признал вину и раскаялся.
По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил 2-летнего ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира.
В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.
В министерстве здравоохранения Московской области 11 июля сообщили, что мальчика выписали из больницы. Двухлетний ребенок провёл в центре 19 дней, из которых 10 - в коме. Отмечалось, что ребёнок сам ест, пьёт, активно передвигается, играет с игрушками и постепенно начинает говорить. Впереди дальнейшая реабилитация, отмечалось в Telegram-канале минздрава региона.