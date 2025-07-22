https://ria.ru/20250722/stavki-2030528044.html
В Совфеде предложили запретить рекламу ставок на спорт
В Совфеде предложили запретить рекламу ставок на спорт - РИА Новости, 22.07.2025
В Совфеде предложили запретить рекламу ставок на спорт
Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС РФ) с просьбой запретить популяризацию ставок на спорт через рекламу, копия его... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T05:09:00+03:00
2025-07-22T05:09:00+03:00
2025-07-22T05:09:00+03:00
россия
айрат гибатдинов
максим шаскольский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС РФ) с просьбой запретить популяризацию ставок на спорт через рекламу, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность запрета использования в рекламе пари или размещения ставок на результат в букмекерских конторах материалов, сцен или фраз, побуждающих граждан принять участие в данном виде азартных игр, в том числе создающих положительный образ данных действий", - написал Гибатдинов в обращении на имя главы ФАС РФ Максима Шаскольского. В обращении сенатор также предложил выработать ряд дополнительных ограничений для рекламы пари и ставок "по аналогии с существующими ограничениями рекламы алкогольной и табачной продукции". По его мнению, это поможет предотвратить формирование у граждан "игровой зависимости и ложного мнения о выигрыше при размещении ставок в букмекерских конторах". "Согласно данным открытых источников, оборот легального букмекерского рынка России по итогам 2024 года увеличился в годовом выражении и достиг 4,7 триллиона рублей, а совокупная чистая прибыль букмекеров приблизительно равна 92,72 миллиарда рублей. Растут целевые отчисления и инвестиции букмекерских контор в маркетинг для привлечения и удержания клиентов", - констатировал политик. В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что реклама пари и ставок "часто формирует ложное представление об азартных играх как о легком способе заработка". "Такие призывы, как "попробуй удачу", "сделай ставку и выигрывай" подталкивают к вовлечению людей в зависимость. При этом слоганы не содержат ни слова о возможном вреде. Ставки — это не развлечение, а серьезный риск. Государство должно защищать граждан от их пагубных зависимостей, в частности, когда они используются в коммерческих интересах", - подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20241002/gosduma-1975939826.html
https://ria.ru/20241002/gosduma-1975941212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, айрат гибатдинов, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Россия, Айрат Гибатдинов, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
В Совфеде предложили запретить рекламу ставок на спорт
Сенатор Гибатдинов призвал запретить популяризацию ставок на спорт через рекламу
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС РФ) с просьбой запретить популяризацию ставок на спорт через рекламу, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность запрета использования в рекламе пари или размещения ставок на результат в букмекерских конторах материалов, сцен или фраз, побуждающих граждан принять участие в данном виде азартных игр, в том числе создающих положительный образ данных действий", - написал Гибатдинов
в обращении на имя главы ФАС РФ Максима Шаскольского
.
В обращении сенатор также предложил выработать ряд дополнительных ограничений для рекламы пари и ставок "по аналогии с существующими ограничениями рекламы алкогольной и табачной продукции". По его мнению, это поможет предотвратить формирование у граждан "игровой зависимости и ложного мнения о выигрыше при размещении ставок в букмекерских конторах".
«
"Согласно данным открытых источников, оборот легального букмекерского рынка России по итогам 2024 года увеличился в годовом выражении и достиг 4,7 триллиона рублей, а совокупная чистая прибыль букмекеров приблизительно равна 92,72 миллиарда рублей. Растут целевые отчисления и инвестиции букмекерских контор в маркетинг для привлечения и удержания клиентов", - констатировал политик.
В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что реклама пари и ставок "часто формирует ложное представление об азартных играх как о легком способе заработка".
"Такие призывы, как "попробуй удачу", "сделай ставку и выигрывай" подталкивают к вовлечению людей в зависимость. При этом слоганы не содержат ни слова о возможном вреде. Ставки — это не развлечение, а серьезный риск. Государство должно защищать граждан от их пагубных зависимостей, в частности, когда они используются в коммерческих интересах", - подчеркнул парламентарий.