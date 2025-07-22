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Процессуальный статус главреда Baza неизвестен, заявил адвокат - РИА Новости, 22.07.2025
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16:28 22.07.2025 (обновлено: 16:58 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/status-2030654916.html
Процессуальный статус главреда Baza неизвестен, заявил адвокат
Процессуальный статус главреда Baza неизвестен, заявил адвокат - РИА Новости, 22.07.2025
Процессуальный статус главреда Baza неизвестен, заявил адвокат
Процессуальный статус задержанного главреда Baza Глеба Трифонова в настоящее время неизвестен, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Михальчик. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:28:00+03:00
2025-07-22T16:58:00+03:00
обыски в офисе telegram-канала baza
россия
москва
глеб трифонов
красноярский край
алексей михальчик
telegram-канал baza
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Процессуальный статус задержанного главреда Baza Глеба Трифонова в настоящее время неизвестен, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Михальчик."Информации (о процессуальном статусе - ред.) до сих пор нет", - сказал он.Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков. Позже Михальчик сообщил агентству, что следственные действия в офисе завершились.Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.
https://ria.ru/20250722/baza-2030659816.html
россия
москва
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обыски в офисе telegram-канала baza, россия, москва, глеб трифонов, красноярский край, алексей михальчик, telegram-канал baza, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Обыски в офисе Telegram-канала Baza, Россия, Москва, Глеб Трифонов, Красноярский край, Алексей Михальчик, Telegram-канал Baza, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Процессуальный статус главреда Baza неизвестен, заявил адвокат

Михальчик: процессуальный статус главреда Baza Трифонова неизвестен

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОбыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве
Обыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Обыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Процессуальный статус задержанного главреда Baza Глеба Трифонова в настоящее время неизвестен, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Михальчик.
"Информации (о процессуальном статусе - ред.) до сих пор нет", - сказал он.
Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков. Позже Михальчик сообщил агентству, что следственные действия в офисе завершились.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.
Обыски в офисе телеграм-канала Baza в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Обыски в офисе Telegram-канала BazaРоссияМоскваГлеб ТрифоновКрасноярский крайАлексей МихальчикTelegram-канал BazaСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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