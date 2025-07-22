https://ria.ru/20250722/ssha-2030667983.html

Под стражей миграционной службы США умер иностранец

Под стражей миграционной службы США умер иностранец - РИА Новости, 22.07.2025

Под стражей миграционной службы США умер иностранец

Гражданин Вьетнама скончался, находясь под стражей службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), начато расследование, сообщает телеканал NBC со... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:04:00+03:00

2025-07-22T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гражданин Вьетнама скончался, находясь под стражей службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), начато расследование, сообщает телеканал NBC со ссылкой на электронное письмо службы. По данным NBC, 55-летний Тиен Суан Фан семь недель находился под стражей отделения миграционной службы в округе Карнс в Техасе. В конце прошлой недели его доставили в местную больницу из-за судорог, рвоты и потери сознания. "Идет расследование в связи со смертью гражданина Вьетнама, который скончался в больнице в субботу, находясь под стражей службы иммиграционного и таможенного контроля", - говорится в сообщении телеканала. NBC отметил, что причина смерти мужчины будет установлена в рамках расследования. Согласно публикации, Фан был обязан покинуть США по постановлению миграционного судьи в 2012 году, но не сделал этого и был задержан в начале июня 2025 года. За 2025 год под стражей ICE скончались восемь мигрантов из Вьетнама, Мексики, Гаити, Колумбии, Украины, Эфиопии, Гондураса и Гайаны, отмечает NBC.

https://ria.ru/20250305/pomilovanie-2003249550.html

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