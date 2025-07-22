США не планируют откладывать введение пошлин против ЕС, заявил Бессент
Бессент: США не планируют откладывать введение пошлин против ЕС
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты не планируют откладывать введение пошлин против Евросоюза за возможное присоединение европейских стран к санкциям в отношении Китая и Индии за покупку российской нефти, заявил минфина США Скотт Бессент.
Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе.
"Это отдельные треки переговоров. Есть торговля, а есть попытки положить конец этому ужасному конфликту между Россией и Украиной. И знаете, что касается завершения конфликта — в этом все действительно едины", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос, готовы ли США отодвинуть срок введения пошлин, если ЕС согласится присоединиться к санкциям против Китая и Индии.
Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.