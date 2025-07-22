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Американская армия пришла к неожиданному выводу, изучив тактику ВС России - РИА Новости, 22.07.2025
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15:21 22.07.2025 (обновлено: 15:36 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/ssha-2030634195.html
Американская армия пришла к неожиданному выводу, изучив тактику ВС России
Американская армия пришла к неожиданному выводу, изучив тактику ВС России - РИА Новости, 22.07.2025
Американская армия пришла к неожиданному выводу, изучив тактику ВС России
Способность российский Вооруженных сил к адаптации и самосовершенствованию нельзя недооценивать, говорится в докладе под названием "How Russia Fights..." ("Как... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:21:00+03:00
2025-07-22T15:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Способность российский Вооруженных сил к адаптации и самосовершенствованию нельзя недооценивать, говорится в докладе под названием "How Russia Fights..." ("Как воюет Россия" - ред.), опубликованном на сайте армии США и посвященном анализу опыта проведения СВО на Украине. "Российские Вооруженные силы стремятся учиться и меняться. Они продолжают полагаться на науку командования и управления. Мы не должны недооценивать способность российских Вооруженных сил к адаптации и самосовершенствованию", - говорится в публикации. Авторы доклада особенно отметили способность ВС РФ синхронизировать огонь различных видов войск по позициям противника, модернизацию советских боеприпасов с использованием системы ГЛОНАСС и повышение эффективности огня артиллерии. "Военные действия России в значительной степени опираются на артиллерийскую мощь. За время проведения СВО российские артиллерийские подразделения прошли реорганизацию, изменили свою тактику и порядок действий, а также значительно улучшили навыки наведения на цель", - отметили американские военные. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250721/hill-2030497823.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, НАТО
Американская армия пришла к неожиданному выводу, изучив тактику ВС России

Армия США: нельзя недооценивать способность российских военных к адаптации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Способность российский Вооруженных сил к адаптации и самосовершенствованию нельзя недооценивать, говорится в докладе под названием "How Russia Fights..." ("Как воюет Россия" - ред.), опубликованном на сайте армии США и посвященном анализу опыта проведения СВО на Украине.
"Российские Вооруженные силы стремятся учиться и меняться. Они продолжают полагаться на науку командования и управления. Мы не должны недооценивать способность российских Вооруженных сил к адаптации и самосовершенствованию", - говорится в публикации.
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Авторы доклада особенно отметили способность ВС РФ синхронизировать огонь различных видов войск по позициям противника, модернизацию советских боеприпасов с использованием системы ГЛОНАСС и повышение эффективности огня артиллерии.
"Военные действия России в значительной степени опираются на артиллерийскую мощь. За время проведения СВО российские артиллерийские подразделения прошли реорганизацию, изменили свою тактику и порядок действий, а также значительно улучшили навыки наведения на цель", - отметили американские военные.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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