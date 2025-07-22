Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ прокомментировал обвинения Обамы и Байдена в адрес России - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/ssha-2030519465.html
Глава РФПИ прокомментировал обвинения Обамы и Байдена в адрес России
Глава РФПИ прокомментировал обвинения Обамы и Байдена в адрес России - РИА Новости, 22.07.2025
Глава РФПИ прокомментировал обвинения Обамы и Байдена в адрес России
Обвинения России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, как и попытка импичмента Дональду Трампу в его первый президентский срок в 2019-м - части одного и РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T01:56:00+03:00
2025-07-22T01:56:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
барак обама
джо байден
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147592/14/1475921445_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_66b327faeb464f0e25adfe8abaa84892.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обвинения России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, как и попытка импичмента Дональду Трампу в его первый президентский срок в 2019-м - части одного и того же пазла Барака Обамы и Джо Байдена, направленного во вред их политическому конкуренту, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, о чем он написал в соцсети X. Один из пользователей соцсети X обратил внимание, что "сфабрикованное" дело об импичменте Трампу в 2019 году началось сразу после дачи показаний экс-главой ФБР Роберта Мюллера, который до этого расследовал якобы вмешательство РФ в американские выборы. В публикации отмечается, что, как только риторика о якобы сговоре Трампа с Россией для победы на выборах перестала работать, американские чиновники быстро перешли к "следующему сфабрикованному скандалу". "Все это части одного и того же пазла Обамы/Байдена, чтобы навредить Дональду Трампу", - написал Дмитриев в ответ на эту публикацию. Расследование о связях Трампа с Россией проводил спецпрокурор Роберт Мюллер с 2017 по 2019 год. В результате почти двухлетней работы доказательств сговора между Трампом и Москвой выявлено не было. Спустя два месяца после отчета Мюллера, в сентябре 2019 года, Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. Этот звонок стал основанием для импичмента, который Трампу объявила палата представителей, но не поддержал сенат. Противники пытались доказать, что Трамп добивался от Украины расследования коррупционных подозрений против Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в руководстве местной компании "Бурисма". Директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля 2025 года заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20250607/dmitriev-2021464195.html
https://ria.ru/20250719/poljanskij-2030098821.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147592/14/1475921445_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_873e874df6d2abaab62968e30ed5bf4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, барак обама, джо байден, фбр, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Барак Обама, Джо Байден, ФБР, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ прокомментировал обвинения Обамы и Байдена в адрес России

Глава РФПИ Дмитриев назвал обвинения в адрес России частью пазла Обамы и Байдена

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обвинения России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, как и попытка импичмента Дональду Трампу в его первый президентский срок в 2019-м - части одного и того же пазла Барака Обамы и Джо Байдена, направленного во вред их политическому конкуренту, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, о чем он написал в соцсети X.
Один из пользователей соцсети X обратил внимание, что "сфабрикованное" дело об импичменте Трампу в 2019 году началось сразу после дачи показаний экс-главой ФБР Роберта Мюллера, который до этого расследовал якобы вмешательство РФ в американские выборы. В публикации отмечается, что, как только риторика о якобы сговоре Трампа с Россией для победы на выборах перестала работать, американские чиновники быстро перешли к "следующему сфабрикованному скандалу".
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Дмитриев прокомментировал интервью главы ФБР Пателя
7 июня, 06:23
"Все это части одного и того же пазла Обамы/Байдена, чтобы навредить Дональду Трампу", - написал Дмитриев в ответ на эту публикацию.
Расследование о связях Трампа с Россией проводил спецпрокурор Роберт Мюллер с 2017 по 2019 год. В результате почти двухлетней работы доказательств сговора между Трампом и Москвой выявлено не было. Спустя два месяца после отчета Мюллера, в сентябре 2019 года, Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. Этот звонок стал основанием для импичмента, который Трампу объявила палата представителей, но не поддержал сенат. Противники пытались доказать, что Трамп добивался от Украины расследования коррупционных подозрений против Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в руководстве местной компании "Бурисма".
Директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля 2025 года заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Полянский оценил отчет о фейках о вмешательстве России в выборы в США
19 июля, 05:39
 
В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденФБРРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала