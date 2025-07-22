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Глава РФПИ прокомментировал обвинения Обамы и Байдена в адрес России

Глава РФПИ прокомментировал обвинения Обамы и Байдена в адрес России - РИА Новости, 22.07.2025

Глава РФПИ прокомментировал обвинения Обамы и Байдена в адрес России

Обвинения России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, как и попытка импичмента Дональду Трампу в его первый президентский срок в 2019-м - части одного и РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T01:56:00+03:00

2025-07-22T01:56:00+03:00

2025-07-22T01:56:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обвинения России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, как и попытка импичмента Дональду Трампу в его первый президентский срок в 2019-м - части одного и того же пазла Барака Обамы и Джо Байдена, направленного во вред их политическому конкуренту, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, о чем он написал в соцсети X. Один из пользователей соцсети X обратил внимание, что "сфабрикованное" дело об импичменте Трампу в 2019 году началось сразу после дачи показаний экс-главой ФБР Роберта Мюллера, который до этого расследовал якобы вмешательство РФ в американские выборы. В публикации отмечается, что, как только риторика о якобы сговоре Трампа с Россией для победы на выборах перестала работать, американские чиновники быстро перешли к "следующему сфабрикованному скандалу". "Все это части одного и того же пазла Обамы/Байдена, чтобы навредить Дональду Трампу", - написал Дмитриев в ответ на эту публикацию. Расследование о связях Трампа с Россией проводил спецпрокурор Роберт Мюллер с 2017 по 2019 год. В результате почти двухлетней работы доказательств сговора между Трампом и Москвой выявлено не было. Спустя два месяца после отчета Мюллера, в сентябре 2019 года, Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. Этот звонок стал основанием для импичмента, который Трампу объявила палата представителей, но не поддержал сенат. Противники пытались доказать, что Трамп добивался от Украины расследования коррупционных подозрений против Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в руководстве местной компании "Бурисма". Директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля 2025 года заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20250607/dmitriev-2021464195.html

https://ria.ru/20250719/poljanskij-2030098821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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