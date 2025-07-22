https://ria.ru/20250722/srok-2030716855.html
Дудю* грозит до пяти лет лишения свободы
Дудю* грозит до пяти лет лишения свободы - РИА Новости, 22.07.2025
Дудю* грозит до пяти лет лишения свободы
Блогеру и журналисту Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом) грозит до пяти лет лишения свободы по уголовному делу о неисполнении предусмотренных законодательством РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:53:00+03:00
2025-07-22T19:53:00+03:00
2025-07-22T19:53:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Блогеру и журналисту Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом) грозит до пяти лет лишения свободы по уголовному делу о неисполнении предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенном лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности Российской Федерации. Как ранее сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы, Дудь* заочно арестован и объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ. Таким образом, Дудю* вменяется неисполнение предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ. Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, следует из текста Уголовного кодекса РФ.* признан иноагентом в РФ
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Дудю* грозит до пяти лет лишения свободы
Дудю грозит срок до 5 лет по делу о неисполнении обязанностей иноагента
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Блогеру и журналисту Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом) грозит до пяти лет лишения свободы по уголовному делу о неисполнении предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенном лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности Российской Федерации.
Как ранее сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы
, Дудь* заочно арестован и объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ
.
Таким образом, Дудю* вменяется неисполнение предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ.
Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, следует из текста Уголовного кодекса РФ.
* признан иноагентом в РФ