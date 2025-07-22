Рейтинг@Mail.ru
Дудю* грозит до пяти лет лишения свободы - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/srok-2030716855.html
Дудю* грозит до пяти лет лишения свободы
Дудю* грозит до пяти лет лишения свободы - РИА Новости, 22.07.2025
Дудю* грозит до пяти лет лишения свободы
Блогеру и журналисту Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом) грозит до пяти лет лишения свободы по уголовному делу о неисполнении предусмотренных законодательством РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:53:00+03:00
2025-07-22T19:53:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755349111_0:159:2633:1640_1920x0_80_0_0_8500f401391dc67dc4701a655077d43c.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Блогеру и журналисту Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом) грозит до пяти лет лишения свободы по уголовному делу о неисполнении предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенном лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности Российской Федерации. Как ранее сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы, Дудь* заочно арестован и объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ. Таким образом, Дудю* вменяется неисполнение предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ. Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, следует из текста Уголовного кодекса РФ.* признан иноагентом в РФ
https://ria.ru/20250721/feyk-2030480047.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755349111_0:0:2633:1976_1920x0_80_0_0_8144ee53b860eb99a5e9c105e76674ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Дудю* грозит до пяти лет лишения свободы

Дудю грозит срок до 5 лет по делу о неисполнении обязанностей иноагента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналист Юрий Дудь*
Журналист Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Журналист Юрий Дудь*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Блогеру и журналисту Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом) грозит до пяти лет лишения свободы по уголовному делу о неисполнении предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенном лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности Российской Федерации.
Как ранее сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы, Дудь* заочно арестован и объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ.
Таким образом, Дудю* вменяется неисполнение предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ.
Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, следует из текста Уголовного кодекса РФ.
* признан иноагентом в РФ
Анна Монгайт* - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Журналистке "Дождя"* грозит до десяти лет лишения свободы
21 июля, 18:39
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала