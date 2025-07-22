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Оператор беспилотников рассказал об уничтожении 60 антенн ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
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06:18 22.07.2025 (обновлено: 06:19 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030531945.html
Оператор беспилотников рассказал об уничтожении 60 антенн ВСУ
Оператор беспилотников рассказал об уничтожении 60 антенн ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
Оператор беспилотников рассказал об уничтожении 60 антенн ВСУ
Оператор беспилотников РФ рассказал РИА Новости, как за месяц уничтожил 60 антенн управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении в ДНР. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T06:18:00+03:00
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безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Оператор беспилотников РФ рассказал РИА Новости, как за месяц уничтожил 60 антенн управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении в ДНР. "У меня за один из месяцев уничтожено 60 антенн БПЛА противника. Это от Яблоневки и до Новотроицкого", - сказал оператор БПЛА 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Ростов". Также он отметил, что большое количество целей данного типа уничтожалось по информации от смежных подразделений, с которыми выработано плотное взаимодействие. В распоряжении РИА Новости имеется видеозапись со множественными поражениями антенн управления беспилотными средствами ВСУ.
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Оператор беспилотников рассказал об уничтожении 60 антенн ВСУ

Оператор дронов за месяц уничтожил 60 антенн ВСУ на Константиновском направлении

© РИА Новости / Мария Марикян Оператор FPV
Оператор FPV - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Оператор FPV. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Оператор беспилотников РФ рассказал РИА Новости, как за месяц уничтожил 60 антенн управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении в ДНР.
"У меня за один из месяцев уничтожено 60 антенн БПЛА противника. Это от Яблоневки и до Новотроицкого", - сказал оператор БПЛА 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Ростов".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
"Надвигающаяся катастрофа". Зеленскому сделали мрачное предупреждение
21 июля, 18:56
Также он отметил, что большое количество целей данного типа уничтожалось по информации от смежных подразделений, с которыми выработано плотное взаимодействие.
В распоряжении РИА Новости имеется видеозапись со множественными поражениями антенн управления беспилотными средствами ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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