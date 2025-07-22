https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030531945.html

Оператор беспилотников рассказал об уничтожении 60 антенн ВСУ

Оператор беспилотников рассказал об уничтожении 60 антенн ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025

Оператор беспилотников рассказал об уничтожении 60 антенн ВСУ

Оператор беспилотников РФ рассказал РИА Новости, как за месяц уничтожил 60 антенн управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении в ДНР. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T06:18:00+03:00

2025-07-22T06:18:00+03:00

2025-07-22T06:19:00+03:00

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Оператор беспилотников РФ рассказал РИА Новости, как за месяц уничтожил 60 антенн управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении в ДНР. "У меня за один из месяцев уничтожено 60 антенн БПЛА противника. Это от Яблоневки и до Новотроицкого", - сказал оператор БПЛА 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Ростов". Также он отметил, что большое количество целей данного типа уничтожалось по информации от смежных подразделений, с которыми выработано плотное взаимодействие. В распоряжении РИА Новости имеется видеозапись со множественными поражениями антенн управления беспилотными средствами ВСУ.

https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины