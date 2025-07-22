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Артиллерия "Центра" уничтожила расчет БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
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Артиллерия "Центра" уничтожила расчет БПЛА ВСУ
Артиллерия "Центра" уничтожила расчет БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
Артиллерия "Центра" уничтожила расчет БПЛА ВСУ
Артиллерия группировки войск "Центр" уничтожила здание с находившимся внутри расчетом дронов ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T05:18:00+03:00
2025-07-22T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 22 июл – РИА Новости. Артиллерия группировки войск "Центр" уничтожила здание с находившимся внутри расчетом дронов ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ. "На Красноармейском направлении расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил расчет FPV-дронов противника, размещавшийся в здании на окраине населенного пункта", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что цель была обнаружена операторами разведывательных БПЛА группировки, круглосуточно ведущих мониторинг линии боевого соприкосновения. Артиллеристы выполнили точный огневой удар с закрытой позиции на расстоянии около 20 километров. "Постоянная корректировка огня операторами беспилотников позволила поразить цель минимальным количеством снарядов. В результате прямого попадания здание с находившимся внутри расчетом дронов и оборудованием было полностью уничтожено", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия "Центра" уничтожила расчет БПЛА ВСУ

Артиллерия Центра уничтожила расчет БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 июл – РИА Новости. Артиллерия группировки войск "Центр" уничтожила здание с находившимся внутри расчетом дронов ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ.
"На Красноармейском направлении расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил расчет FPV-дронов противника, размещавшийся в здании на окраине населенного пункта", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Там добавили, что цель была обнаружена операторами разведывательных БПЛА группировки, круглосуточно ведущих мониторинг линии боевого соприкосновения. Артиллеристы выполнили точный огневой удар с закрытой позиции на расстоянии около 20 километров.
"Постоянная корректировка огня операторами беспилотников позволила поразить цель минимальным количеством снарядов. В результате прямого попадания здание с находившимся внутри расчетом дронов и оборудованием было полностью уничтожено", - сообщили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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