https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030528573.html

Артиллерия "Центра" уничтожила расчет БПЛА ВСУ

Артиллерия "Центра" уничтожила расчет БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025

Артиллерия "Центра" уничтожила расчет БПЛА ВСУ

Артиллерия группировки войск "Центр" уничтожила здание с находившимся внутри расчетом дронов ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T05:18:00+03:00

2025-07-22T05:18:00+03:00

2025-07-22T05:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881942051_0:257:3183:2047_1920x0_80_0_0_c6822c1afc2c76ae0c6e5b135e043edf.jpg

ЛУГАНСК, 22 июл – РИА Новости. Артиллерия группировки войск "Центр" уничтожила здание с находившимся внутри расчетом дронов ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ. "На Красноармейском направлении расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил расчет FPV-дронов противника, размещавшийся в здании на окраине населенного пункта", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что цель была обнаружена операторами разведывательных БПЛА группировки, круглосуточно ведущих мониторинг линии боевого соприкосновения. Артиллеристы выполнили точный огневой удар с закрытой позиции на расстоянии около 20 километров. "Постоянная корректировка огня операторами беспилотников позволила поразить цель минимальным количеством снарядов. В результате прямого попадания здание с находившимся внутри расчетом дронов и оборудованием было полностью уничтожено", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины