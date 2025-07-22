https://ria.ru/20250722/spectator-2030728940.html

"Крупно просчитался". СМИ рассказали, на что ход Зеленского обрек Украину

"Крупно просчитался". СМИ рассказали, на что ход Зеленского обрек Украину - РИА Новости, 22.07.2025

"Крупно просчитался". СМИ рассказали, на что ход Зеленского обрек Украину

Евросоюз может ввести санкции против Украины из-за ликвидации антикоррупционных агентств, пишет Spectator. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T22:00:00+03:00

2025-07-22T22:00:00+03:00

2025-07-22T22:00:00+03:00

в мире

украина

руслан стефанчук

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

служба безопасности украины

spectator

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Евросоюз может ввести санкции против Украины из-за ликвидации антикоррупционных агентств, пишет Spectator."Зеленский, похоже, крупно просчитался в оценке последствий для своих спонсоров на Западе. Международные антикоррупционные организации, украинские группы гражданского общества, независимая украинская пресса и западные дипломаты предупреждали Зеленского, что принятие этого закона может поставить под угрозу процесс вступления страны в Евросоюз, отменить ее безвизовый режим и даже привести к санкциям ЕС против Украины", — говорится в материале.Обозреватель указал, что политик все равно пошел на такой опасный ход, даже не смотря на все сделанные ему предупреждения.Во вторник, как сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк, Рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.Позднее Железняк сообщил, что законопроект с урезанием полномочий НАБУ и САП спикер Рады Руслан Стефанчук и Зеленский подпишут уже сегодня. Депутат также заявил, что зарегистрировал блокирующее постановление по указанному законопроекту.Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки сотрудники Службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.

https://ria.ru/20250722/wsj-2030710091.html

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030696169.html

https://ria.ru/20250722/orban-2030667803.html

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в мире, украина, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, spectator