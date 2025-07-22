https://ria.ru/20250722/sotsfond-2030524641.html
В Соцфонде по Москве рассказали, как отцу взять декретный отпуск
В Соцфонде по Москве рассказали, как отцу взять декретный отпуск - РИА Новости, 22.07.2025
В Соцфонде по Москве рассказали, как отцу взять декретный отпуск
Отец может уйти в декрет и получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, для этого ему нужно обратиться с заявлением к работодателю, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T03:34:00+03:00
2025-07-22T03:34:00+03:00
2025-07-22T03:34:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отец может уйти в декрет и получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, для этого ему нужно обратиться с заявлением к работодателю, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Соцфонда по Москве и Московской области. Там отметили, что уйти в декрет отец может только после того, как у матери ребенка закончится больничный по беременности и родам. Отпуск можно взять до трех лет, но ежемесячное пособие по уходу выплачивается только 1,5 года. Если в семье воспитываются двое и более детей в возрасте до 1,5 лет, выплата назначается на каждого из них. "Чтобы оформить отпуск по уходу за ребенком, отцу необходимо обратиться с заявлением к работодателю. Сведения для расчета будут переданы в отделение Соцфонда по Москве и Московской области. Первую выплату получателю перечислят в течение 10 рабочих дней после предоставления сведений от работодателя. Затем пособие будет поступать ежемесячно. Напомним, что пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет могут получать и другие работающие родственники малыша, которые будут фактически осуществлять уход за ним", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за два года работы, предшествующих наступлению отпуска по уходу, но не менее установленного минимального размера пособия. С 1 февраля 2025 года минимальный размер такого пособия составляет 10 103 рубля в месяц, максимальный - 68 995 рублей. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет засчитывается в стаж, а также формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты. "Таким образом, за каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первенцем, 3,6 коэффициента – при уходе за вторым малышом, 5,4 коэффициента, если папа сидит с третьим и последующими детьми. Если отпуск меньше или больше года, то стаж и пенсионные коэффициенты определяются из фактической продолжительности отпуска", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250409/rossijanki-2010177318.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
В Соцфонде по Москве рассказали, как отцу взять декретный отпуск
Соцфонд: чтобы отец смог уйти в декрет, он должен обратиться к работодателю
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отец может уйти в декрет и получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, для этого ему нужно обратиться с заявлением к работодателю, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Соцфонда по Москве и Московской области.
Там отметили, что уйти в декрет отец может только после того, как у матери ребенка закончится больничный по беременности и родам. Отпуск можно взять до трех лет, но ежемесячное пособие по уходу выплачивается только 1,5 года. Если в семье воспитываются двое и более детей в возрасте до 1,5 лет, выплата назначается на каждого из них.
"Чтобы оформить отпуск по уходу за ребенком, отцу необходимо обратиться с заявлением к работодателю. Сведения для расчета будут переданы в отделение Соцфонда по Москве
и Московской области
. Первую выплату получателю перечислят в течение 10 рабочих дней после предоставления сведений от работодателя. Затем пособие будет поступать ежемесячно. Напомним, что пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет могут получать и другие работающие родственники малыша, которые будут фактически осуществлять уход за ним", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за два года работы, предшествующих наступлению отпуска по уходу, но не менее установленного минимального размера пособия. С 1 февраля 2025 года минимальный размер такого пособия составляет 10 103 рубля в месяц, максимальный - 68 995 рублей. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет засчитывается в стаж, а также формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты.
"Таким образом, за каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первенцем, 3,6 коэффициента – при уходе за вторым малышом, 5,4 коэффициента, если папа сидит с третьим и последующими детьми. Если отпуск меньше или больше года, то стаж и пенсионные коэффициенты определяются из фактической продолжительности отпуска", - добавили в пресс-службе.