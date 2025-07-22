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Пятерых сотрудников Baza задержали, заявил адвокат - РИА Новости, 22.07.2025
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15:58 22.07.2025 (обновлено: 16:15 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/sotrudniki-2030647105.html
Пятерых сотрудников Baza задержали, заявил адвокат
Пятерых сотрудников Baza задержали, заявил адвокат - РИА Новости, 22.07.2025
Пятерых сотрудников Baza задержали, заявил адвокат
Силовики задержали пять сотрудников Baza, в том числе главного редактора издания Глеба Трифонова, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Алексей Михальчик. РИА Новости, 22.07.2025
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
telegram-канал baza
алексей михальчик
глеб трифонов
москва
красноярский край
общество
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Силовики задержали пять сотрудников Baza, в том числе главного редактора издания Глеба Трифонова, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Алексей Михальчик."У нас пять задержанных сотрудников, никто не может получить информацию, где они. Мы официально подали документы в СК", — сказал он.Адвокат уточнил, что Трифонов — среди задержанных.Сегодня полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру Трифонова. Главреда забрали на допрос по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Как передавал корреспондент РИА Новости, силовики вынесли из офиса несколько коробок и мешков. Позже Михальчик сообщил агентству, что следственные действия в редакции завершились.Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках расследования силовики провели обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщали в СК.Как уточнили в МВД, полицейских, передававших информацию Baza, задержали.
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россия
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Сотрудники правоохранительных органов покидают офис издания Baza в Москве
Сотрудники правоохранительных органов покинули здание, где находится офис издания Baza в Москве, вынесли несколько коробок, передает корреспондент РИА Новости.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), telegram-канал baza, алексей михальчик, глеб трифонов, москва, красноярский край, общество, обыски в офисе telegram-канала baza
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Telegram-канал Baza, Алексей Михальчик, Глеб Трифонов, Москва, Красноярский край, Общество, Обыски в офисе Telegram-канала Baza
Пятерых сотрудников Baza задержали, заявил адвокат

Адвокат Михальчик: пятерых сотрудников Baza, в том числе Трифонова, задержали

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОбыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве
Обыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Силовики задержали пять сотрудников Baza, в том числе главного редактора издания Глеба Трифонова, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Алексей Михальчик.
«
"У нас пять задержанных сотрудников, никто не может получить информацию, где они. Мы официально подали документы в СК", — сказал он.
Адвокат уточнил, что Трифонов — среди задержанных.
Сегодня полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру Трифонова. Главреда забрали на допрос по уголовному делу о превышении должностных полномочий.
Как передавал корреспондент РИА Новости, силовики вынесли из офиса несколько коробок и мешков. Позже Михальчик сообщил агентству, что следственные действия в редакции завершились.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках расследования силовики провели обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщали в СК.
Как уточнили в МВД, полицейских, передававших информацию Baza, задержали.
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Адвокат прокомментировал обыски в редакции URA.RU
5 июня, 13:56
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Telegram-канал BazaАлексей МихальчикГлеб ТрифоновМоскваКрасноярский крайОбществоОбыски в офисе Telegram-канала Baza
 
 
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