https://ria.ru/20250722/sotrudniki-2030647105.html
Пятерых сотрудников Baza задержали, заявил адвокат
Пятерых сотрудников Baza задержали, заявил адвокат - РИА Новости, 22.07.2025
Пятерых сотрудников Baza задержали, заявил адвокат
Силовики задержали пять сотрудников Baza, в том числе главного редактора издания Глеба Трифонова, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Алексей Михальчик. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:58:00+03:00
2025-07-22T15:58:00+03:00
2025-07-22T16:15:00+03:00
россия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Силовики задержали пять сотрудников Baza, в том числе главного редактора издания Глеба Трифонова, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Алексей Михальчик."У нас пять задержанных сотрудников, никто не может получить информацию, где они. Мы официально подали документы в СК", — сказал он.Адвокат уточнил, что Трифонов — среди задержанных.Сегодня полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру Трифонова. Главреда забрали на допрос по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Как передавал корреспондент РИА Новости, силовики вынесли из офиса несколько коробок и мешков. Позже Михальчик сообщил агентству, что следственные действия в редакции завершились.Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках расследования силовики провели обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщали в СК.Как уточнили в МВД, полицейских, передававших информацию Baza, задержали.
https://ria.ru/20250605/advokat-2021088711.html
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Сотрудники правоохранительных органов покидают офис издания Baza в Москве
Сотрудники правоохранительных органов покинули здание, где находится офис издания Baza в Москве, вынесли несколько коробок, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-22T15:58
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россия, следственный комитет россии (ск рф), telegram-канал baza, алексей михальчик, глеб трифонов, москва, красноярский край, общество, обыски в офисе telegram-канала baza
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Telegram-канал Baza, Алексей Михальчик, Глеб Трифонов, Москва, Красноярский край, Общество, Обыски в офисе Telegram-канала Baza
Пятерых сотрудников Baza задержали, заявил адвокат
Адвокат Михальчик: пятерых сотрудников Baza, в том числе Трифонова, задержали