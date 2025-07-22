https://ria.ru/20250722/sotrudniki-2030647105.html

Пятерых сотрудников Baza задержали, заявил адвокат

Пятерых сотрудников Baza задержали, заявил адвокат - РИА Новости, 22.07.2025

Пятерых сотрудников Baza задержали, заявил адвокат

Силовики задержали пять сотрудников Baza, в том числе главного редактора издания Глеба Трифонова, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Алексей Михальчик. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:58:00+03:00

2025-07-22T15:58:00+03:00

2025-07-22T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Силовики задержали пять сотрудников Baza, в том числе главного редактора издания Глеба Трифонова, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Алексей Михальчик."У нас пять задержанных сотрудников, никто не может получить информацию, где они. Мы официально подали документы в СК", — сказал он.Адвокат уточнил, что Трифонов — среди задержанных.Сегодня полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру Трифонова. Главреда забрали на допрос по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Как передавал корреспондент РИА Новости, силовики вынесли из офиса несколько коробок и мешков. Позже Михальчик сообщил агентству, что следственные действия в редакции завершились.Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках расследования силовики провели обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщали в СК.Как уточнили в МВД, полицейских, передававших информацию Baza, задержали.

https://ria.ru/20250605/advokat-2021088711.html

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Сотрудники правоохранительных органов покидают офис издания Baza в Москве Сотрудники правоохранительных органов покинули здание, где находится офис издания Baza в Москве, вынесли несколько коробок, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-22T15:58 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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