https://ria.ru/20250722/soskin-2030515425.html
"Жрать нечего будет": в Киеве выступили с жутким предупреждением
"Жрать нечего будет": в Киеве выступили с жутким предупреждением - РИА Новости, 22.07.2025
"Жрать нечего будет": в Киеве выступили с жутким предупреждением
заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T00:40:00+03:00
2025-07-22T00:40:00+03:00
2025-07-22T00:40:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Прилет саранчи из Египта на Украину может обернуться Киеву продовольственной катастрофой уже этой зимой, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.“Появилась еще одна очень плохая вещь: Запорожье и Запорожская область полностью накрыты роем египетской саранчи, которая вдруг вылетела со стороны Каховского моря. <…> Это очень нехорошая символика для Зеленского, для Украины в целом. <…> Жрать нечего будет, я вам рассказывал, что к зиме может быть голод в Украине, поэтому не расслабляйтесь”, — сказал он.Кроме того, Соскин сравнил происходящее с библейским сюжетом египетских казней, и отметил, что таким образом Владимир Зеленский расплачивается за совершенные им во время президентства ошибки.Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране продолжает расширяться нашествие саранчи, угрожая урожаю в ключевых аграрных регионах страны. Особый ущерб насекомые наносят посевам подсолнечника, уже затронув Днепропетровскую, Одесскую, Винницкую, а также части Запорожской и Херсонской областей. Ситуация усугубляется засушливой погодой, создавая риски для продовольственной безопасности.
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html
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"Жрать нечего будет": в Киеве выступили с жутким предупреждением
Соскин: прилет египетской саранчи на Украину может привести к голоду этой зимой