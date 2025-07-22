https://ria.ru/20250722/soskin-2030515425.html

"Жрать нечего будет": в Киеве выступили с жутким предупреждением

"Жрать нечего будет": в Киеве выступили с жутким предупреждением - РИА Новости, 22.07.2025

"Жрать нечего будет": в Киеве выступили с жутким предупреждением

заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T00:40:00+03:00

2025-07-22T00:40:00+03:00

2025-07-22T00:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Прилет саранчи из Египта на Украину может обернуться Киеву продовольственной катастрофой уже этой зимой, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.“Появилась еще одна очень плохая вещь: Запорожье и Запорожская область полностью накрыты роем египетской саранчи, которая вдруг вылетела со стороны Каховского моря. <…> Это очень нехорошая символика для Зеленского, для Украины в целом. <…> Жрать нечего будет, я вам рассказывал, что к зиме может быть голод в Украине, поэтому не расслабляйтесь”, — сказал он.Кроме того, Соскин сравнил происходящее с библейским сюжетом египетских казней, и отметил, что таким образом Владимир Зеленский расплачивается за совершенные им во время президентства ошибки.Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране продолжает расширяться нашествие саранчи, угрожая урожаю в ключевых аграрных регионах страны. Особый ущерб насекомые наносят посевам подсолнечника, уже затронув Днепропетровскую, Одесскую, Винницкую, а также части Запорожской и Херсонской областей. Ситуация усугубляется засушливой погодой, создавая риски для продовольственной безопасности.

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html

украина

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в мире, украина, киев, египет, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма