https://ria.ru/20250722/solntsev-2030705266.html

Солнцев открыл иммерсивный музейный комплекс "Горизонты" в Оренбуржье

Солнцев открыл иммерсивный музейный комплекс "Горизонты" в Оренбуржье - РИА Новости, 22.07.2025

Солнцев открыл иммерсивный музейный комплекс "Горизонты" в Оренбуржье

В Оренбургской области открылся первый в регионе иммерсивный музейный комплекс "Горизонты", сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:01:00+03:00

2025-07-22T19:01:00+03:00

2025-07-22T19:01:00+03:00

оренбургская область

оренбургская область

евгений солнцев

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Оренбургской области открылся первый в регионе иммерсивный музейный комплекс "Горизонты", сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. На данный момент это один павильон, в котором собраны артефакты и трофеи, привезенные оренбургскими волонтерами из зоны специальной военной операции. Врио губернатора отметил, что экскурсию по новому музею провел руководитель комплекса Андрей Терехов. На его счету и команды уже 46 гуманитарных конвоев в новые регионы. Каждый привезенный экспонат — это история жизни и подвига конкретных бойцов, история страны. Среди них, например, "Буханка", которую помогли приобрести для бойцов жители Оренбуржья. Как указал Солнцев, при выполнении боевых задач автомобиль значительно пострадал. Продолжать выполнять "задачи" он теперь будет в музее. "Комплекс — это кладезь новой истории, которая через погружение станет важной частью развития патриотического воспитания нашей молодежи", — написал Солнцев в телеграм-канале.

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оренбургская область

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оренбургская область, евгений солнцев