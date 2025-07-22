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В Сочи ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 22.07.2025
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20:17 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/sochi-2030720056.html
В Сочи ликвидировали открытое горение в жилом доме
В Сочи ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 22.07.2025
В Сочи ликвидировали открытое горение в жилом доме
Открытое горение на пожаре кровли и мансардного этажа площадью 300 "квадратов" ликвидировано в жилом четырехэтажном доме в садовом товариществе "Альпинист" в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T20:17:00+03:00
2025-07-22T20:17:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
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СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Открытое горение на пожаре кровли и мансардного этажа площадью 300 "квадратов" ликвидировано в жилом четырехэтажном доме в садовом товариществе "Альпинист" в Сочи, эвакуировано 54 человека, из них семь детей, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. "В 19.40 (совпадает с мск - ред.) открытое горение на пожаре в городе-курорте Сочи ликвидировано. Площадь 300 (квадратных метров - ред.) поменялась - уточненная информация. Эвакуировано 54 человека, из них 7 детей", - говорится в сообщении. Пожар произошел во вторник в четырехэтажном жилом доме в садовом товариществе "Альпинист". Диспетчеры Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получили сообщение о пожаре в 17.50 мск. Спасатели сообщали о горении кровли и мансардного этажа на площади ориентировочно 200 квадратных метров, также была организована эвакуация жильцов. В 18.53 мск пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара в жилом доме привлечены от МЧС России 39 человек и 15 единиц техники, уточнили в краевом ГУ МЧС.
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происшествия, сочи, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи ликвидировали открытое горение в жилом доме

В Сочи ликвидировали открытое горение на верхних этажах жилого дома

© Фото : МЧС Краснодарского края/TelegramДым на месте пожара в жилом доме на улице Альпийской в Сочи
Дым на месте пожара в жилом доме на улице Альпийской в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : МЧС Краснодарского края/Telegram
Дым на месте пожара в жилом доме на улице Альпийской в Сочи
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СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Открытое горение на пожаре кровли и мансардного этажа площадью 300 "квадратов" ликвидировано в жилом четырехэтажном доме в садовом товариществе "Альпинист" в Сочи, эвакуировано 54 человека, из них семь детей, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В 19.40 (совпадает с мск - ред.) открытое горение на пожаре в городе-курорте Сочи ликвидировано. Площадь 300 (квадратных метров - ред.) поменялась - уточненная информация. Эвакуировано 54 человека, из них 7 детей", - говорится в сообщении.
Пожар произошел во вторник в четырехэтажном жилом доме в садовом товариществе "Альпинист". Диспетчеры Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получили сообщение о пожаре в 17.50 мск. Спасатели сообщали о горении кровли и мансардного этажа на площади ориентировочно 200 квадратных метров, также была организована эвакуация жильцов. В 18.53 мск пожар локализован.
По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара в жилом доме привлечены от МЧС России 39 человек и 15 единиц техники, уточнили в краевом ГУ МЧС.
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В Омске вспыхнул пожар в многоквартирном доме
Вчера, 15:24
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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