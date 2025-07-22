https://ria.ru/20250722/smi-2030735555.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 22.07.2025

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T23:56:00+03:00

2025-07-22T23:56:00+03:00

2025-07-22T23:56:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Сумах", - говорится в публикации в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 23.47 мск вторника в Сумской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250722/spectator-2030728940.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сумская область, вооруженные силы украины