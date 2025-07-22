https://ria.ru/20250722/smi-2030725493.html
Источник: мировые СМИ будут следить за ходом переговоров России и Украины
Источник: мировые СМИ будут следить за ходом переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025
Источник: мировые СМИ будут следить за ходом переговоров России и Украины
СМИ со всего мира будут следить за ходом вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, их точное число будет известно по итогам мероприятия,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T21:09:00+03:00
2025-07-22T21:09:00+03:00
2025-07-22T21:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
хакан фидан
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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. СМИ со всего мира будут следить за ходом вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, их точное число будет известно по итогам мероприятия, сообщил РИА Новости турецкий источник, знакомый с процессом. Турецкий глава МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. Информированный турецкий источник объявил ранее РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются. Турецкая делегация будет на них представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства, рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом. "Со всего мира есть интерес. Вы были очевидцем прошлых переговоров и видели все своими глазами", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос, сколько журналистов примерно будут следить за ходом переговоров, источник отметил, что точное число будет известно по итогам переговоров. "Могу сказать пока, что их (журналистов - ред.) будет немало", - добавил собеседник агентства. РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250722/raund-2030721359.html
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россия, украина, стамбул, хакан фидан
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Хакан Фидан
Источник: мировые СМИ будут следить за ходом переговоров России и Украины
Весь мир будет следить за ходом переговоров России и Украины в Стамбуле
АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. СМИ со всего мира будут следить за ходом вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, их точное число будет известно по итогам мероприятия, сообщил РИА Новости турецкий источник, знакомый с процессом.
Турецкий глава МИД Хакан Фидан
во вторник заявил, что переговоры делегаций России
и Украины
состоятся в Стамбуле
на этой неделе, Турция
рассчитывает на продолжение диалога. Информированный турецкий источник объявил ранее РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются. Турецкая делегация будет на них представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства, рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом.
"Со всего мира есть интерес. Вы были очевидцем прошлых переговоров и видели все своими глазами", - сказал собеседник агентства.
На уточняющий вопрос, сколько журналистов примерно будут следить за ходом переговоров, источник отметил, что точное число будет известно по итогам переговоров.
"Могу сказать пока, что их (журналистов - ред.) будет немало", - добавил собеседник агентства.
РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.