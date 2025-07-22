https://ria.ru/20250722/sluzhba-2030705391.html

В Госдуму внесли проект о круглогодичном призыве на службу

В Госдуму внесли проект о круглогодичном призыве на службу - РИА Новости, 22.07.2025

В Госдуму внесли проект о круглогодичном призыве на службу

В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве на военную службу, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:02:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве на военную службу, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается изменить подход к проведению призыва граждан на военную службу и установить, что призыв граждан на военную службу осуществляется в течение календарного года (с 1 января по 31декабря) на основании указа президента Российской Федерации", — сказано в тексте документа. "Отправку граждан к местам прохождения военной службы предлагается также осуществлять на основании указов президента Российской Федерации (с распределением численности призываемых граждан Российской Федерации между Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами)", — сказано в документе.Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый зампред Андрей Красов. Как объяснил в разговоре с РИА Новости Картаполов, законопроект необходим для систематизации работы военкоматов. Благодаря нововведению этим учреждениям удастся избежать "авралов" дважды в год, они будут спокойно работать с призывниками на постоянной основе. При этом депутат подчеркнул, что отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.

https://ria.ru/20250707/putin-2027755887.html

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общество, андрей картаполов, андрей красов, госдума рф