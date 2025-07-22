В Госдуму внесли проект о круглогодичном призыве на службу
В Госдуме предложили призывать на срочную службу в армию круглый год
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве на военную службу, документ доступен в думской электронной базе.
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"Законопроектом предлагается изменить подход к проведению призыва граждан на военную службу и установить, что призыв граждан на военную службу осуществляется в течение календарного года (с 1 января по 31декабря) на основании указа президента Российской Федерации", — сказано в тексте документа.
- На протяжении всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии.
- Отправка граждан к местам прохождения военной службы будет проходить в уже установленные законодательством сроки — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
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"Отправку граждан к местам прохождения военной службы предлагается также осуществлять на основании указов президента Российской Федерации (с распределением численности призываемых граждан Российской Федерации между Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами)", — сказано в документе.
Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый зампред Андрей Красов.
Как объяснил в разговоре с РИА Новости Картаполов, законопроект необходим для систематизации работы военкоматов. Благодаря нововведению этим учреждениям удастся избежать "авралов" дважды в год, они будут спокойно работать с призывниками на постоянной основе. При этом депутат подчеркнул, что отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.