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В Госдуму внесли проект о круглогодичном призыве на службу - РИА Новости, 22.07.2025
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19:02 22.07.2025 (обновлено: 20:40 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/sluzhba-2030705391.html
В Госдуму внесли проект о круглогодичном призыве на службу
В Госдуму внесли проект о круглогодичном призыве на службу - РИА Новости, 22.07.2025
В Госдуму внесли проект о круглогодичном призыве на службу
В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве на военную службу, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:02:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве на военную службу, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается изменить подход к проведению призыва граждан на военную службу и установить, что призыв граждан на военную службу осуществляется в течение календарного года (с 1 января по 31декабря) на основании указа президента Российской Федерации", — сказано в тексте документа. &quot;Отправку граждан к местам прохождения военной службы предлагается также осуществлять на основании указов президента Российской Федерации (с распределением численности призываемых граждан Российской Федерации между Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами)&quot;, — сказано в документе.Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый зампред Андрей Красов. Как объяснил в разговоре с РИА Новости Картаполов, законопроект необходим для систематизации работы военкоматов. Благодаря нововведению этим учреждениям удастся избежать "авралов" дважды в год, они будут спокойно работать с призывниками на постоянной основе. При этом депутат подчеркнул, что отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.
https://ria.ru/20250707/putin-2027755887.html
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общество, андрей картаполов, андрей красов, госдума рф
Общество, Андрей Картаполов, Андрей Красов, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о круглогодичном призыве на службу

В Госдуме предложили призывать на срочную службу в армию круглый год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве на военную службу, документ доступен в думской электронной базе.
«
"Законопроектом предлагается изменить подход к проведению призыва граждан на военную службу и установить, что призыв граждан на военную службу осуществляется в течение календарного года (с 1 января по 31декабря) на основании указа президента Российской Федерации", — сказано в тексте документа.
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  • На протяжении всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии.
  • Отправка граждан к местам прохождения военной службы будет проходить в уже установленные законодательством сроки — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
«

"Отправку граждан к местам прохождения военной службы предлагается также осуществлять на основании указов президента Российской Федерации (с распределением численности призываемых граждан Российской Федерации между Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами)", — сказано в документе.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый зампред Андрей Красов.
Как объяснил в разговоре с РИА Новости Картаполов, законопроект необходим для систематизации работы военкоматов. Благодаря нововведению этим учреждениям удастся избежать "авралов" дважды в год, они будут спокойно работать с призывниками на постоянной основе. При этом депутат подчеркнул, что отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.
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