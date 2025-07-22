https://ria.ru/20250722/slutskij-2030536397.html

Слуцкий предложил запретить дробить управляющие компании

Слуцкий предложил запретить дробить управляющие компании - РИА Новости, 22.07.2025

Слуцкий предложил запретить дробить управляющие компании

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости заявил о необходимости пересмотра совершенствования налогового законодательства в 2024 году в части,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T07:34:00+03:00

2025-07-22T07:34:00+03:00

2025-07-22T07:34:00+03:00

жкх

россия

леонид слуцкий (политик)

михаил мишустин

владимир путин

лдпр

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости заявил о необходимости пересмотра совершенствования налогового законодательства в 2024 году в части, касающейся сферы ЖКХ, в том числе, он предложил запретить дробить управляющие компании. "Действующая норма разрушает управляемость отрасли. Чтобы сохранить налоговую льготу, структуры вынуждены дробиться или формально привлекать подрядчиков. Это снижает ответственность и качество услуг. Нужно менять подход в корне - чтобы на рынке работали сильные компании, которые под ключ оказывают людям качественные коммунальные услуги", - сказал Слуцкий. По мнению лидера партии, действующие нормы об освобождении от НДС организаций с доходом не более 60 миллионов рублей являются катализатором дробления бизнеса, а правило о возможности получения льготы по НДС исключительно при условии привлечения сторонних подрядчиков только усугубляет ситуацию. Таким образом, как уточнил политик, действующая система налогообложения управляющих организаций не способствует формированию крупных управляющих организаций, обладающих необходимыми материально-технической базой и штатом работников. Слуцкий также сообщил агентству, что в ближайшее время направит письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложениями по корректировке законодательства. Правительство РФ в прошлом году приняло ряд крупных изменений в Налоговый кодекс, которые заработали с 2025 года, среди них - расширенная прогрессивная шкала НДФЛ. Пакет налоговых поправок готовил Минфин РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев, закон подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июля. Так, для доходов до 2,4 миллиона рублей в год была сохранена ставка 13%, с доходов, превышающих 2,4 миллиона рублей и до 5 миллиона рублей налог взимается по ставке 15%. Доход от 5 миллионов до 20 миллионов рублей облагается по ставке 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей – 20%, а сумма дохода, превышающая 50 миллионов рублей в год, облагается по ставке 22%. Повышенные ставки применяются не ко всему доходу, а только к сумме превышения над пороговыми уровнями. Указанные пороги зафиксированы в законе, никаких механизмов их индексации сейчас не предусмотрено.

https://ria.ru/20250617/gosduma-2023236119.html

https://ria.ru/20250317/gosduma-2005397313.html

https://ria.ru/20241022/shtrafy-1979233787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жкх, россия, леонид слуцкий (политик), михаил мишустин, владимир путин, лдпр, общество