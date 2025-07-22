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В Челябинской области у детей в лагере выявили острую кишечную инфекцию - РИА Новости, 22.07.2025
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22:48 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/sk-2030732002.html
В Челябинской области у детей в лагере выявили острую кишечную инфекцию
В Челябинской области у детей в лагере выявили острую кишечную инфекцию - РИА Новости, 22.07.2025
В Челябинской области у детей в лагере выявили острую кишечную инфекцию
Массовое заболевание острой кишечной инфекцией выявлено у детей от 7 до 16 лет в оздоровительном лагере в Челябинской области, работа лагеря приостановлена,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T22:48:00+03:00
2025-07-22T22:48:00+03:00
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл – РИА Новости. Массовое заболевание острой кишечной инфекцией выявлено у детей от 7 до 16 лет в оздоровительном лагере в Челябинской области, работа лагеря приостановлена, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ. По данным СУСК, в связи с жалобами на плохое самочувствие в ходе медицинской диагностики 21-22 июля у нескольких детей от 7 до 16 лет выявлены признаки острой кишечной инфекции. Состояние здоровья детей удовлетворительное, заболевшим оказывается медицинская помощь, деятельность лагеря временно приостановлена. "Следователем следственного отдела по городу Миасс СУСК России по Челябинской области по факту вспышки заболевания в детском оздоровительном лагере, расположенном в Миасском городском округе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)", - говорится в сообщении. Причины случившегося устанавливаются, будет проверено соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками лагеря, в том числе организаторами детского питания, поясняется в сообщении.
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происшествия, челябинская область, россия, миасс
Происшествия, Челябинская область, Россия, Миасс
В Челябинской области у детей в лагере выявили острую кишечную инфекцию

СК: у детей в челябинском лагере массово выявили острую кишечную инфекцию

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл – РИА Новости. Массовое заболевание острой кишечной инфекцией выявлено у детей от 7 до 16 лет в оздоровительном лагере в Челябинской области, работа лагеря приостановлена, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, в связи с жалобами на плохое самочувствие в ходе медицинской диагностики 21-22 июля у нескольких детей от 7 до 16 лет выявлены признаки острой кишечной инфекции. Состояние здоровья детей удовлетворительное, заболевшим оказывается медицинская помощь, деятельность лагеря временно приостановлена.
"Следователем следственного отдела по городу Миасс СУСК России по Челябинской области по факту вспышки заболевания в детском оздоровительном лагере, расположенном в Миасском городском округе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)", - говорится в сообщении.
Причины случившегося устанавливаются, будет проверено соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками лагеря, в том числе организаторами детского питания, поясняется в сообщении.
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