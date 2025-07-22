https://ria.ru/20250722/sk-2030732002.html

В Челябинской области у детей в лагере выявили острую кишечную инфекцию

В Челябинской области у детей в лагере выявили острую кишечную инфекцию - РИА Новости, 22.07.2025

В Челябинской области у детей в лагере выявили острую кишечную инфекцию

Массовое заболевание острой кишечной инфекцией выявлено у детей от 7 до 16 лет в оздоровительном лагере в Челябинской области, работа лагеря приостановлена,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T22:48:00+03:00

2025-07-22T22:48:00+03:00

2025-07-22T22:48:00+03:00

происшествия

челябинская область

россия

миасс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл – РИА Новости. Массовое заболевание острой кишечной инфекцией выявлено у детей от 7 до 16 лет в оздоровительном лагере в Челябинской области, работа лагеря приостановлена, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ. По данным СУСК, в связи с жалобами на плохое самочувствие в ходе медицинской диагностики 21-22 июля у нескольких детей от 7 до 16 лет выявлены признаки острой кишечной инфекции. Состояние здоровья детей удовлетворительное, заболевшим оказывается медицинская помощь, деятельность лагеря временно приостановлена. "Следователем следственного отдела по городу Миасс СУСК России по Челябинской области по факту вспышки заболевания в детском оздоровительном лагере, расположенном в Миасском городском округе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)", - говорится в сообщении. Причины случившегося устанавливаются, будет проверено соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками лагеря, в том числе организаторами детского питания, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20250722/proverka-2030647749.html

челябинская область

россия

миасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, челябинская область, россия, миасс