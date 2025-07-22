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В Москве возбудили дело после сообщений о нападениях подростков на людей - РИА Новости, 22.07.2025
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19:21 22.07.2025 (обновлено: 19:25 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/sk-2030708793.html
В Москве возбудили дело после сообщений о нападениях подростков на людей
В Москве возбудили дело после сообщений о нападениях подростков на людей - РИА Новости, 22.07.2025
В Москве возбудили дело после сообщений о нападениях подростков на людей
Уголовное дело о хулиганстве возбудили после сообщений о нападениях группы подростков на людей в Москве, сообщает СК РФ. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:21:00+03:00
2025-07-22T19:25:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили после сообщений о нападениях группы подростков на людей в Москве, сообщает СК РФ. Ранее РИА Новости передавало, что 16-летний школьник в Москве дважды серьезно пострадал от группы подростков, орудующей в районе метро "Тушинская". По словам самого подростка, банда позиционирует себя как движение "антифа", однако нападает на всех без разбора. Как выяснило агентство, группа насчитывает около 30 человек, большинство живет в районе станций метро "Планерная" и "Сходненская". Они ведут закрытый Telegram-канал, куда выкладывают записи с нападениями. "Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в Telegram-канале СК РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя столичного главка СК РФ Виталию Саксину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве возбудили дело после сообщений о нападениях подростков на людей

СК: в Москве возбудили дело о хулиганстве после нападений подростков на людей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили после сообщений о нападениях группы подростков на людей в Москве, сообщает СК РФ.
Ранее РИА Новости передавало, что 16-летний школьник в Москве дважды серьезно пострадал от группы подростков, орудующей в районе метро "Тушинская". По словам самого подростка, банда позиционирует себя как движение "антифа", однако нападает на всех без разбора. Как выяснило агентство, группа насчитывает около 30 человек, большинство живет в районе станций метро "Планерная" и "Сходненская". Они ведут закрытый Telegram-канал, куда выкладывают записи с нападениями.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя столичного главка СК РФ Виталию Саксину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
Избиение подростка в Балашихе - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
СК завел дело после нападения на подростка в Балашихе
Вчера, 11:11
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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