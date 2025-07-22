https://ria.ru/20250722/sk-2030708793.html

В Москве возбудили дело после сообщений о нападениях подростков на людей

В Москве возбудили дело после сообщений о нападениях подростков на людей - РИА Новости, 22.07.2025

В Москве возбудили дело после сообщений о нападениях подростков на людей

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после сообщений о нападениях группы подростков на людей в Москве, сообщает СК РФ. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:21:00+03:00

2025-07-22T19:21:00+03:00

2025-07-22T19:25:00+03:00

происшествия

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили после сообщений о нападениях группы подростков на людей в Москве, сообщает СК РФ. Ранее РИА Новости передавало, что 16-летний школьник в Москве дважды серьезно пострадал от группы подростков, орудующей в районе метро "Тушинская". По словам самого подростка, банда позиционирует себя как движение "антифа", однако нападает на всех без разбора. Как выяснило агентство, группа насчитывает около 30 человек, большинство живет в районе станций метро "Планерная" и "Сходненская". Они ведут закрытый Telegram-канал, куда выкладывают записи с нападениями. "Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в Telegram-канале СК РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя столичного главка СК РФ Виталию Саксину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

https://ria.ru/20250722/delo-2030568366.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)