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СК завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza
СК завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza - РИА Новости, 22.07.2025
СК завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza
Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели в Москве на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу, сообщили РИА... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:19:00+03:00
2025-07-22T11:19:00+03:00
2025-07-22T11:37:00+03:00
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следственный комитет россии (ск рф)
общество
красноярский край
происшествия
обыски в офисе telegram-канала baza
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели в Москве на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Telegram-канале Baza."Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК РФ)", - говорится в сообщении СК.Отмечается, что в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области силовиками выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа, позднее они публиковались в Telegram-канале."В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники", - подчеркнули в СК.
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москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, красноярский край, происшествия, обыски в офисе telegram-канала baza, telegram-канал baza
Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Красноярский край, Происшествия, Обыски в офисе Telegram-канала Baza, Telegram-канал Baza
СК завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza
СК РФ завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza