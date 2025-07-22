https://ria.ru/20250722/siriya-2030698171.html

Возвращение органов власти в Эс-Сувейду займет время, заявило МВД Сирии

Возвращение органов власти в Эс-Сувейду займет время, заявило МВД Сирии - РИА Новости, 22.07.2025

Возвращение органов власти в Эс-Сувейду займет время, заявило МВД Сирии

Возвращение органов государственного аппарата в сирийскую провинцию Эс-Сувейда и возобновление их деятельности в штатном режиме потребует времени, сообщил... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T18:26:00+03:00

2025-07-22T18:26:00+03:00

2025-07-22T18:26:00+03:00

в мире

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дамаск (город)

ахмед аш-шараа

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КАИР, 22 июл – РИА Новости. Возвращение органов государственного аппарата в сирийскую провинцию Эс-Сувейда и возобновление их деятельности в штатном режиме потребует времени, сообщил представитель МВД Сирии Нур эль-Дин аль-Баба в интервью РИА Новости во вторник. "Возвращение государственных органов в Эс-Сувейду и возобновление их работы, полагаю, займет некоторое время", - сказал аль-Баба. Тринадцатого июля июля появились сообщения о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны. Во вторник, 15 июля, Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. По данным, приведенным сирийским телеканалом Syria TV, в результате боестолкновений в Сувейде погибли более 558 человек, ранения получили 783 жителя, свыше 2 тысяч семей бежали в соседнюю провинцию Дераа. В свою очередь, правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают, что число погибших в Сувейде превысило 1000 человек. В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по Генштабу и президентскому дворцу в Дамаске, как утверждается, для защиты друзской общины. Позднее источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули Сувейду. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа 19 июля объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.

https://ria.ru/20250722/siriya-2030684085.html

https://ria.ru/20250718/siriya-2029891075.html

сирия

эс-сувейда (мухафаза)

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в мире, сирия, эс-сувейда (мухафаза), дамаск (город), ахмед аш-шараа