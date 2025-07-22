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МВД Сирии назвало виновников конфликта в Эс-Сувейде - РИА Новости, 22.07.2025
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17:46 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/siriya-2030684085.html
МВД Сирии назвало виновников конфликта в Эс-Сувейде
МВД Сирии назвало виновников конфликта в Эс-Сувейде - РИА Новости, 22.07.2025
МВД Сирии назвало виновников конфликта в Эс-Сувейде
Вину за продолжающийся в течение семи месяцев конфликт в сирийской Эс-Сувейде несут его инициаторы в лице местных вооруженных формирований, заявил представитель РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:46:00+03:00
2025-07-22T17:46:00+03:00
в мире
сирия
эс-сувейда (мухафаза)
дамаск (город)
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КАИР, 22 июл – РИА Новости. Вину за продолжающийся в течение семи месяцев конфликт в сирийской Эс-Сувейде несут его инициаторы в лице местных вооруженных формирований, заявил представитель МВД Сирии Нур эль-Дин аль-Баба в интервью РИА Новости во вторник. "Главным виновником является тот, кто инициировал беспорядки, столкновения, и разжигание смуты, которые длились последние семь месяцев и были инициированы неконтролируемыми формированиями, действующими в Эс-Сувейде", - считает аль-Баба. Собеседник агентства также подчеркнул, что любое причастное к конфликту в Эс-Сувейде лицо, в том числе и сотрудники служб безопасности Сирии, будет привлечено к ответственности в соответствии с законами и административными правилами. Он добавил, что ошибки были совершены с обеих сторон. Две недели назад стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске под предлогом защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда. В четверг телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники сообщил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда на юге Сирии.
https://ria.ru/20250718/siriya-2029825664.html
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сирия
эс-сувейда (мухафаза)
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в мире, сирия, эс-сувейда (мухафаза), дамаск (город)
В мире, Сирия, Эс-Сувейда (мухафаза), Дамаск (город)
МВД Сирии назвало виновников конфликта в Эс-Сувейде

МВД Сирии: за конфликт в Эс-Сувейде несут вину местные вооруженные формирования

© AP Photo / Omar AlbamБойцы сирийских сил безопасности
Бойцы сирийских сил безопасности - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Omar Albam
Бойцы сирийских сил безопасности. Архивное фото
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КАИР, 22 июл – РИА Новости. Вину за продолжающийся в течение семи месяцев конфликт в сирийской Эс-Сувейде несут его инициаторы в лице местных вооруженных формирований, заявил представитель МВД Сирии Нур эль-Дин аль-Баба в интервью РИА Новости во вторник.
"Главным виновником является тот, кто инициировал беспорядки, столкновения, и разжигание смуты, которые длились последние семь месяцев и были инициированы неконтролируемыми формированиями, действующими в Эс-Сувейде", - считает аль-Баба.
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Собеседник агентства также подчеркнул, что любое причастное к конфликту в Эс-Сувейде лицо, в том числе и сотрудники служб безопасности Сирии, будет привлечено к ответственности в соответствии с законами и административными правилами. Он добавил, что ошибки были совершены с обеих сторон.
Две недели назад стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске под предлогом защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
В четверг телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники сообщил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда на юге Сирии.
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