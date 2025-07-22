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На Голанских высотах прошли многотысячные акции протеста - РИА Новости, 22.07.2025
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https://ria.ru/20250722/siriya-2030533453.html
На Голанских высотах прошли многотысячные акции протеста
На Голанских высотах прошли многотысячные акции протеста - РИА Новости, 22.07.2025
На Голанских высотах прошли многотысячные акции протеста
Многотысячные акции протеста против насилия в отношении друзского населения в провинции Сувейда на юге Сирии прошли на оккупированных Голанских высотах,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T06:53:00+03:00
2025-07-22T06:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сирия
голанские высоты
дамаск (город)
ахмед аш-шараа
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БЕЙРУТ, 22 июл - РИА Новости. Многотысячные акции протеста против насилия в отношении друзского населения в провинции Сувейда на юге Сирии прошли на оккупированных Голанских высотах, рассказали РИА Новости участники акций. "Мы, жители оккупированных сирийских Голанских высот, вышли на масштабные марши и акции солидарности с провинцией Сувейда. Мы осуждаем вооруженное нападение на населенные пункты", - заявил один из собеседников агентства. По словам участников, шествия прошли в деревнях Мадждаль-Шамс, Масаада и Айн-Кания, заполонив улицы практически всех поселений оккупированных Голан. "В колоннах шли духовные лидеры общины, молодежь, пожилые люди и даже дети — вся община поднялась, чтобы выразить свою поддержку", - отметил житель Мадждаль-Шамс. "Мы требуем немедленно прекратить вооруженное нападение на Сувейду, которое является этнической чисткой. И призываем к отставке (президента Сирии на переходный период) Ахмада аш-Шараа, который несет ответственность за происходящее в Сувейде", - добавил еще один участник протестной акции. В воскресенье, 13 июля, появились сообщения о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны. Во вторник, 15 июля, Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. По данным, приведенным сирийским телеканалом Syria TV, в результате боестолкновений в Сувейде погибли более 558 человек, ранения получили 783 жителя, свыше 2 тысяч семей бежали в соседнюю провинцию Дераа. В свою очередь, правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают, что число погибших в Сувейде превысило 1000 человек. В среду израильские ВВС нанесли удары по Генштабу и президентскому дворцу в Дамаске, как утверждается, для защиты друзской общины. Позднее источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули Сувейду. В субботу президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.
https://ria.ru/20250505/sirija-2015070990.html
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сирия
голанские высоты
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в мире, сирия, голанские высоты, дамаск (город), ахмед аш-шараа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сирия, Голанские высоты, Дамаск (город), Ахмед аш-Шараа
На Голанских высотах прошли многотысячные акции протеста

На Голанских высотах прошли акции протеста против нападений на друзов в Сирии

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильская бронетехника на границе с Сирией
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 июл - РИА Новости. Многотысячные акции протеста против насилия в отношении друзского населения в провинции Сувейда на юге Сирии прошли на оккупированных Голанских высотах, рассказали РИА Новости участники акций.
"Мы, жители оккупированных сирийских Голанских высот, вышли на масштабные марши и акции солидарности с провинцией Сувейда. Мы осуждаем вооруженное нападение на населенные пункты", - заявил один из собеседников агентства.
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По словам участников, шествия прошли в деревнях Мадждаль-Шамс, Масаада и Айн-Кания, заполонив улицы практически всех поселений оккупированных Голан.
"В колоннах шли духовные лидеры общины, молодежь, пожилые люди и даже дети — вся община поднялась, чтобы выразить свою поддержку", - отметил житель Мадждаль-Шамс.
"Мы требуем немедленно прекратить вооруженное нападение на Сувейду, которое является этнической чисткой. И призываем к отставке (президента Сирии на переходный период) Ахмада аш-Шараа, который несет ответственность за происходящее в Сувейде", - добавил еще один участник протестной акции.
В воскресенье, 13 июля, появились сообщения о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны. Во вторник, 15 июля, Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. По данным, приведенным сирийским телеканалом Syria TV, в результате боестолкновений в Сувейде погибли более 558 человек, ранения получили 783 жителя, свыше 2 тысяч семей бежали в соседнюю провинцию Дераа. В свою очередь, правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают, что число погибших в Сувейде превысило 1000 человек.
В среду израильские ВВС нанесли удары по Генштабу и президентскому дворцу в Дамаске, как утверждается, для защиты друзской общины. Позднее источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули Сувейду. В субботу президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.
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