https://ria.ru/20250722/sigal-2030680156.html

Сигал покинул один из своих последних бизнесов в России

Сигал покинул один из своих последних бизнесов в России - РИА Новости, 22.07.2025

Сигал покинул один из своих последних бизнесов в России

Актер, режиссер и блюз-рок-исполнитель Стивен Сигал вышел из состава руководства Общества с ограниченной ответственностью "Пять Элементов", таким образом, в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:38:00+03:00

2025-07-22T17:38:00+03:00

2025-07-22T19:58:00+03:00

россия

стивен сигал

общество

шоу-бизнес

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Актер, режиссер и блюз-рок-исполнитель Стивен Сигал вышел из состава руководства Общества с ограниченной ответственностью "Пять Элементов", таким образом, в России у него осталось только доля в ООО "Горки Холдинг Компани", говорится в данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.Ранее Сигал являлся генеральным директором и участником микропредприятия ООО "Пять Элементов", зарегистрированном 22 марта 2023 года.В настоящее время, по данным сервиса, у знаменитого актера в России осталось зарегистрированное ИП и доля в ООО "Горки Холдинг Компани", занимающемся строительством жилых и нежилых зданий, в размере 26%.Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а в 2018 году стал спецпредставителем российского МИД.

https://ria.ru/20250716/sigal-2029582296.html

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россия, стивен сигал, общество, шоу-бизнес