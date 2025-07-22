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Сигал покинул один из своих последних бизнесов в России - РИА Новости, 22.07.2025
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17:38 22.07.2025 (обновлено: 19:58 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/sigal-2030680156.html
Сигал покинул один из своих последних бизнесов в России
Сигал покинул один из своих последних бизнесов в России - РИА Новости, 22.07.2025
Сигал покинул один из своих последних бизнесов в России
Актер, режиссер и блюз-рок-исполнитель Стивен Сигал вышел из состава руководства Общества с ограниченной ответственностью "Пять Элементов", таким образом, в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:38:00+03:00
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россия
стивен сигал
общество
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Актер, режиссер и блюз-рок-исполнитель Стивен Сигал вышел из состава руководства Общества с ограниченной ответственностью "Пять Элементов", таким образом, в России у него осталось только доля в ООО "Горки Холдинг Компани", говорится в данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.Ранее Сигал являлся генеральным директором и участником микропредприятия ООО "Пять Элементов", зарегистрированном 22 марта 2023 года.В настоящее время, по данным сервиса, у знаменитого актера в России осталось зарегистрированное ИП и доля в ООО "Горки Холдинг Компани", занимающемся строительством жилых и нежилых зданий, в размере 26%.Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а в 2018 году стал спецпредставителем российского МИД.
https://ria.ru/20250716/sigal-2029582296.html
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россия, стивен сигал, общество, шоу-бизнес
Россия, Стивен Сигал, Общество, Шоу-бизнес
Сигал покинул один из своих последних бизнесов в России

У Стивена Сигала остался последний бизнес-актив в России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтивен Сигал на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов
Стивен Сигал на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Стивен Сигал на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Актер, режиссер и блюз-рок-исполнитель Стивен Сигал вышел из состава руководства Общества с ограниченной ответственностью "Пять Элементов", таким образом, в России у него осталось только доля в ООО "Горки Холдинг Компани", говорится в данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее Сигал являлся генеральным директором и участником микропредприятия ООО "Пять Элементов", зарегистрированном 22 марта 2023 года.
В настоящее время, по данным сервиса, у знаменитого актера в России осталось зарегистрированное ИП и доля в ООО "Горки Холдинг Компани", занимающемся строительством жилых и нежилых зданий, в размере 26%.
Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а в 2018 году стал спецпредставителем российского МИД.
Актер и продюсер Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Сигал станет специальным гостем SandlerFest в Москве
16 июля, 23:37
 
РоссияСтивен СигалОбществоШоу-бизнес
 
 
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