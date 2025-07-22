https://ria.ru/20250722/sigal-2030680156.html
Сигал покинул один из своих последних бизнесов в России
Сигал покинул один из своих последних бизнесов в России - РИА Новости, 22.07.2025
Сигал покинул один из своих последних бизнесов в России
Актер, режиссер и блюз-рок-исполнитель Стивен Сигал вышел из состава руководства Общества с ограниченной ответственностью "Пять Элементов", таким образом, в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:38:00+03:00
2025-07-22T17:38:00+03:00
2025-07-22T19:58:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Актер, режиссер и блюз-рок-исполнитель Стивен Сигал вышел из состава руководства Общества с ограниченной ответственностью "Пять Элементов", таким образом, в России у него осталось только доля в ООО "Горки Холдинг Компани", говорится в данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.Ранее Сигал являлся генеральным директором и участником микропредприятия ООО "Пять Элементов", зарегистрированном 22 марта 2023 года.В настоящее время, по данным сервиса, у знаменитого актера в России осталось зарегистрированное ИП и доля в ООО "Горки Холдинг Компани", занимающемся строительством жилых и нежилых зданий, в размере 26%.Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а в 2018 году стал спецпредставителем российского МИД.
https://ria.ru/20250716/sigal-2029582296.html
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россия, стивен сигал, общество, шоу-бизнес
Россия, Стивен Сигал, Общество, Шоу-бизнес
Сигал покинул один из своих последних бизнесов в России
У Стивена Сигала остался последний бизнес-актив в России
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Актер, режиссер и блюз-рок-исполнитель Стивен Сигал вышел из состава руководства Общества с ограниченной ответственностью "Пять Элементов", таким образом, в России у него осталось только доля в ООО "Горки Холдинг Компани", говорится в данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее Сигал являлся генеральным директором и участником микропредприятия ООО "Пять Элементов", зарегистрированном 22 марта 2023 года.
В настоящее время, по данным сервиса, у знаменитого актера в России осталось зарегистрированное ИП и доля в ООО "Горки Холдинг Компани", занимающемся строительством жилых и нежилых зданий, в размере 26%.
Сигал
получил российское гражданство в 2016 году, а в 2018 году стал спецпредставителем российского МИД.