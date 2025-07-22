https://ria.ru/20250722/shtraf-2030628877.html

Госдума поддержала введение штрафов за разглашение гостайны в СМИ

Госдума поддержала введение штрафов за разглашение гостайны в СМИ - РИА Новости, 22.07.2025

Госдума поддержала введение штрафов за разглашение гостайны в СМИ

Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:00:00+03:00

2025-07-22T15:00:00+03:00

2025-07-22T15:01:00+03:00

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну.На данный момент штрафы за данное правонарушение предусмотрены законом только для юридических лиц. Он составляет от 400 тысяч до одного миллиона рублей. Изменения вносятся в статью 13.15 Кодекса об административных правонарушениях (Злоупотребление свободой массовой информации).Поправкой устанавливается штраф от 20 до 30 тысяч рублей для граждан и от 50 до 100 тысяч рублей - для должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну.При этом в поправках уточняется, что административное наказание последует, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

https://ria.ru/20250624/putin-2025182292.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество