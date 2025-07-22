https://ria.ru/20250722/shtraf-2030628877.html
Госдума поддержала введение штрафов за разглашение гостайны в СМИ
Госдума поддержала введение штрафов за разглашение гостайны в СМИ - РИА Новости, 22.07.2025
Госдума поддержала введение штрафов за разглашение гостайны в СМИ
Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:00:00+03:00
2025-07-22T15:00:00+03:00
2025-07-22T15:01:00+03:00
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну.На данный момент штрафы за данное правонарушение предусмотрены законом только для юридических лиц. Он составляет от 400 тысяч до одного миллиона рублей. Изменения вносятся в статью 13.15 Кодекса об административных правонарушениях (Злоупотребление свободой массовой информации).Поправкой устанавливается штраф от 20 до 30 тысяч рублей для граждан и от 50 до 100 тысяч рублей - для должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну.При этом в поправках уточняется, что административное наказание последует, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
https://ria.ru/20250624/putin-2025182292.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество
Госдума поддержала введение штрафов за разглашение гостайны в СМИ
ГД поддержала введение штрафов до 30 тыс руб за разглашение гостайны в СМИ
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну.
На данный момент штрафы за данное правонарушение предусмотрены законом только для юридических лиц. Он составляет от 400 тысяч до одного миллиона рублей. Изменения вносятся в статью 13.15 Кодекса об административных правонарушениях (Злоупотребление свободой массовой информации).
Поправкой устанавливается штраф от 20 до 30 тысяч рублей для граждан и от 50 до 100 тысяч рублей - для должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну.
При этом в поправках уточняется, что административное наказание последует, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.