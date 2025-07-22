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Госдума поддержала введение штрафов за разглашение гостайны в СМИ - РИА Новости, 22.07.2025
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15:00 22.07.2025 (обновлено: 15:01 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/shtraf-2030628877.html
Госдума поддержала введение штрафов за разглашение гостайны в СМИ
Госдума поддержала введение штрафов за разглашение гостайны в СМИ - РИА Новости, 22.07.2025
Госдума поддержала введение штрафов за разглашение гостайны в СМИ
Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:00:00+03:00
2025-07-22T15:01:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну.На данный момент штрафы за данное правонарушение предусмотрены законом только для юридических лиц. Он составляет от 400 тысяч до одного миллиона рублей. Изменения вносятся в статью 13.15 Кодекса об административных правонарушениях (Злоупотребление свободой массовой информации).Поправкой устанавливается штраф от 20 до 30 тысяч рублей для граждан и от 50 до 100 тысяч рублей - для должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну.При этом в поправках уточняется, что административное наказание последует, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
Госдума поддержала введение штрафов за разглашение гостайны в СМИ

ГД поддержала введение штрафов до 30 тыс руб за разглашение гостайны в СМИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну.
На данный момент штрафы за данное правонарушение предусмотрены законом только для юридических лиц. Он составляет от 400 тысяч до одного миллиона рублей. Изменения вносятся в статью 13.15 Кодекса об административных правонарушениях (Злоупотребление свободой массовой информации).
Поправкой устанавливается штраф от 20 до 30 тысяч рублей для граждан и от 50 до 100 тысяч рублей - для должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну.
При этом в поправках уточняется, что административное наказание последует, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
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