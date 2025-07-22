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В ГД объяснили, что будет за просмотр присланного экстремистского материала - РИА Новости, 22.07.2025
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12:57 22.07.2025 (обновлено: 13:03 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/shtraf-2030594595.html
В ГД объяснили, что будет за просмотр присланного экстремистского материала
В ГД объяснили, что будет за просмотр присланного экстремистского материала - РИА Новости, 22.07.2025
В ГД объяснили, что будет за просмотр присланного экстремистского материала
Если гражданину пришлют материал с экстремистским содержанием и он его посмотрит, то штрафа за это не будет, заявил глава комитета Госдумы по информполитике... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:57:00+03:00
2025-07-22T13:03:00+03:00
госдума рф
общество
сергей боярский
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Если гражданину пришлют материал с экстремистским содержанием и он его посмотрит, то штрафа за это не будет, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в третьем чтении законопроект группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы."Даже если вам его (экстремистский материал – ред.) кто-то пришлет, и вы его посмотрите, опять же ответственности не будет", - сказал он журналистам.
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госдума рф, общество, сергей боярский
Госдума РФ, Общество, Сергей Боярский
В ГД объяснили, что будет за просмотр присланного экстремистского материала

Боярский: за просмотр присланного экстремистского материала не будет штрафов

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Если гражданину пришлют материал с экстремистским содержанием и он его посмотрит, то штрафа за это не будет, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в третьем чтении законопроект группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.
"Даже если вам его (экстремистский материал – ред.) кто-то пришлет, и вы его посмотрите, опять же ответственности не будет", - сказал он журналистам.
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