https://ria.ru/20250722/shtraf-2030594595.html

В ГД объяснили, что будет за просмотр присланного экстремистского материала

В ГД объяснили, что будет за просмотр присланного экстремистского материала - РИА Новости, 22.07.2025

В ГД объяснили, что будет за просмотр присланного экстремистского материала

Если гражданину пришлют материал с экстремистским содержанием и он его посмотрит, то штрафа за это не будет, заявил глава комитета Госдумы по информполитике... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:57:00+03:00

2025-07-22T12:57:00+03:00

2025-07-22T13:03:00+03:00

госдума рф

общество

сергей боярский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Если гражданину пришлют материал с экстремистским содержанием и он его посмотрит, то штрафа за это не будет, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в третьем чтении законопроект группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы."Даже если вам его (экстремистский материал – ред.) кто-то пришлет, и вы его посмотрите, опять же ответственности не будет", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество, сергей боярский