https://ria.ru/20250722/shtraf-2030534856.html
В Совфеде предложили дополнить запрет на курение в подъездах видеокамерами
В Совфеде предложили дополнить запрет на курение в подъездах видеокамерами - РИА Новости, 22.07.2025
В Совфеде предложили дополнить запрет на курение в подъездах видеокамерами
Сенатор Олег Голов предложил оборудовать лестничные площадки в многоквартирных домах камерами для видеофиксации курильщиков, этой нормой предлагается дополнить... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:19:00+03:00
2025-07-22T07:19:00+03:00
2025-07-22T07:19:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Сенатор Олег Голов предложил оборудовать лестничные площадки в многоквартирных домах камерами для видеофиксации курильщиков, этой нормой предлагается дополнить штраф за курение на этажах домов в 50 тысяч рублей. "Мной подготовлена законодательная инициатива, направленная на усиление административной ответственности за курение в подъездах многоквартирных жилых домов. Предлагаемые изменения предусматривают увеличение штрафа за данное правонарушение до 50 тысяч рублей (сейчас – от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей)", - говорится в обращении сенатора на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Голов также отметил, что, по информации, поступающей от граждан, основной проблемой в борьбе с курением в подъездах является сложность выявления и доказательства факта правонарушения. "В связи с этим предлагаю рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие требования к безопасности многоквартирных домов, в части обязательной установки систем видеонаблюдения на каждой лестничной клетке", - отметил политик. По его словам, данное предложение направлено не только на обеспечение эффективного контроля за соблюдением запрета на курение, но и на повышение общего уровня безопасности граждан, предотвращение правонарушений различного характера в жилом секторе. Говоря о штрафных санкциях за курение в подъездах жилых домов, Голов пояснил, что данная мера "обусловлена многочисленными обращениями граждан, страдающих от табачного дыма в местах общего пользования, а также необходимостью обеспечения соблюдения действующего законодательства о запрете курения в общественных местах". Он сообщил, что по данной законодательной инициативе им были направлены запросы и получены официальные ответы от Минздрава и Роспотребнадзора. Согласно полученному ответу, Роспотребнадзор не располагает статистическими данными о правоприменительной практике по данному виду нарушений. "В связи с этим прошу предоставить информацию о количестве выявленных правонарушений, связанных с курением в подъездах многоквартирных домов, за 2024 и 2025 годы... Также прошу высказать экспертное мнение о том, позволит ли увеличение размера штрафа до 50 тысяч рублей снизить количество данных правонарушений", - говорится в обращении сенатора.
https://ria.ru/20241202/kurenie-1986805697.html
https://ria.ru/20250606/shtraf-2021209713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ
В Совфеде предложили дополнить запрет на курение в подъездах видеокамерами
Сенатор Голов предложил установить в подъездах камеры для фиксации курильщиков
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Сенатор Олег Голов предложил оборудовать лестничные площадки в многоквартирных домах камерами для видеофиксации курильщиков, этой нормой предлагается дополнить штраф за курение на этажах домов в 50 тысяч рублей.
"Мной подготовлена законодательная инициатива, направленная на усиление административной ответственности за курение в подъездах многоквартирных жилых домов. Предлагаемые изменения предусматривают увеличение штрафа за данное правонарушение до 50 тысяч рублей (сейчас – от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей)", - говорится в обращении сенатора на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Голов также отметил, что, по информации, поступающей от граждан, основной проблемой в борьбе с курением в подъездах является сложность выявления и доказательства факта правонарушения. "В связи с этим предлагаю рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие требования к безопасности многоквартирных домов, в части обязательной установки систем видеонаблюдения на каждой лестничной клетке", - отметил политик.
По его словам, данное предложение направлено не только на обеспечение эффективного контроля за соблюдением запрета на курение, но и на повышение общего уровня безопасности граждан, предотвращение правонарушений различного характера в жилом секторе.
Говоря о штрафных санкциях за курение в подъездах жилых домов, Голов пояснил, что данная мера "обусловлена многочисленными обращениями граждан, страдающих от табачного дыма в местах общего пользования, а также необходимостью обеспечения соблюдения действующего законодательства о запрете курения в общественных местах".
Он сообщил, что по данной законодательной инициативе им были направлены запросы и получены официальные ответы от Минздрава и Роспотребнадзора
. Согласно полученному ответу, Роспотребнадзор не располагает статистическими данными о правоприменительной практике по данному виду нарушений.
"В связи с этим прошу предоставить информацию о количестве выявленных правонарушений, связанных с курением в подъездах многоквартирных домов, за 2024 и 2025 годы... Также прошу высказать экспертное мнение о том, позволит ли увеличение размера штрафа до 50 тысяч рублей снизить количество данных правонарушений", - говорится в обращении сенатора.