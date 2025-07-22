https://ria.ru/20250722/shkola-2030520369.html

В Госдуме рассказали о новых требованиях к школьной форме

В Госдуме рассказали о новых требованиях к школьной форме - РИА Новости, 22.07.2025

В Госдуме рассказали о новых требованиях к школьной форме

В России с 1 июля вступил в силу ГОСТ, регламентирующий требования к школьной форме, документ устанавливает, что школьная форма должна быть не только удобной,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T02:19:00+03:00

2025-07-22T02:19:00+03:00

2025-07-22T02:19:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В России с 1 июля вступил в силу ГОСТ, регламентирующий требования к школьной форме, документ устанавливает, что школьная форма должна быть не только удобной, но и соответствовать деловому стилю, а также рекомендует включение в дизайн школьной одежды государственной и патриотической символики, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "﻿В России с 1 июля вступил в силу новый ГОСТ, регламентирующий требования к школьной форме, что представляет собой важный шаг в повышении качества учебной среды. Данный нормативный документ устанавливает, что школьная форма должна быть не только удобной и эстетически привлекательной, но и соответствовать деловому стилю, обеспечивая комфорт учащихся как в статике, так и в динамике, то есть качественной", - сказал Говырин. Депутат отметил, что ГОСТ рекомендует включение в дизайн школьной одежды государственной и патриотической символики, что способствует формированию у учащихся чувства принадлежности к своей стране и ее культурным традициям. "Большинство ГОСТов в России имеют рекомендательный характер и служат ориентирами для производителей, однако в определенных случаях они могут стать обязательными при наличии прямой ссылки в законодательстве, контракте или техническом регламенте. Таким образом, несмотря на добровольное применение в целом, соблюдение ГОСТов в некоторых ситуациях становится необходимым требованием, что обеспечивает единообразие и качество продукции", - подчеркнул парламентарий. По его мнению, ГОСТы играют важную роль в установлении критериев, таких как удобство, использование натуральных тканей и безопасность для здоровья ребенка, что является приоритетом в обеспечении комфорта и безопасности учащихся. Наличие школьной формы, считает он, способствует дисциплинированию учащихся, прививает деловой стиль, стремление к чистоте и опрятности, а ГОСТы помогут сделать школьную форму современной, удобной и безопасной. "В настоящее время практически во всех школьных уставах есть пункт "Внешний вид ученика", который устанавливает требования к одежде, такие как сдержанность, аккуратность и отсутствие "кричащих" цветов и надписей. Новый ГОСТ определяет, что школьная форма должна носить светский характер и не содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений или пропаганду противоправного поведения. Форме рекомендуется деловой стиль, обеспечивающий удобство как в статике, так и в динамике, что особенно важно для активных учащихся", - добавил депутат. По его словам, основные изделия школьной формы включают широкий спектр предметов одежды, таких как блузки, жилеты, пиджаки, кардиганы, джемперы, водолазки, рубашки, платья, сарафаны, юбки, брюки, шорты и комбинезоны, ГОСТ также предусматривает наличие отличительных знаков, таких как эмблемы, нашивки, фурнитура с символикой, тесьма со шрифто-графическими элементами и другие декоративные элементы. "Рекомендуется размещение на школьной форме государственной символики и геральдики, что способствует формированию патриотических чувств у учащихся. Важно отметить, что ГОСТ не определяет конкретный дизайн, ассортимент, фасон или цвет формы, но устанавливает требования к показателям безопасности и качества, таким как гигроскопичность, воздухопроницаемость, износостойкость и прочность", - рассказал Говырин. Он уточнил, что критерии направлены на предотвращение негативного воздействия синтетической подкладки на кожу ребенка и обеспечение долговечности одежды. "Родители имеют право самостоятельно решать, где и за какую цену покупать школьную форму. Они могут выбирать фабрику для оптовой закупки для класса, что позволяет сэкономить. Однако ни родительский комитет, ни руководство школы не вправе диктовать место покупки формы", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250629/rossija-2026080105.html

https://ria.ru/20250604/forma-2020771757.html

https://ria.ru/20250608/jurist-2021593027.html

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Дарья Буймова

общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия