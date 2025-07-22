Рейтинг@Mail.ru
Шадаев оценил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/shadaev-2030633311.html
Шадаев оценил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Шадаев оценил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 22.07.2025
Шадаев оценил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Принятие закона о введении штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с VPN, позволит пока обойтись без блокировки зарубежных платформ, РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:14:00+03:00
2025-07-22T15:14:00+03:00
технологии
россия
максут шадаев
госдума рф
общество
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945420176_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_10171dd9995dd599214fd39626f7593e.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Принятие закона о введении штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с VPN, позволит пока обойтись без блокировки зарубежных платформ, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом "В нашем понимании это (принятие закона - ред.) позволяет балансировать: с одной стороны - не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов, с другой стороны - не принимать решение о блокировке больших западных платформ пока", - сказал он в рамках заседания в Госдуме.
https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945420176_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_83ddc397e507945af915e06a421c4e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, максут шадаев, госдума рф, общество, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Госдума РФ, Общество, Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
Шадаев оценил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Шадаев: запрет поиска экстремистских материалов позволит не блокировать сайты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Максут Шадаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Принятие закона о введении штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с VPN, позволит пока обойтись без блокировки зарубежных платформ, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом
"В нашем понимании это (принятие закона - ред.) позволяет балансировать: с одной стороны - не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов, с другой стороны - не принимать решение о блокировке больших западных платформ пока", - сказал он в рамках заседания в Госдуме.
Девушка на платформе станции Хорошевская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе
Вчера, 16:06
 
ТехнологииРоссияМаксут ШадаевГосдума РФОбществоЗакон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала