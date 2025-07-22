https://ria.ru/20250722/shadaev-2030633311.html

Шадаев оценил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Шадаев оценил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 22.07.2025

Шадаев оценил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Принятие закона о введении штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с VPN, позволит пока обойтись без блокировки зарубежных платформ, РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:14:00+03:00

2025-07-22T15:14:00+03:00

2025-07-22T15:14:00+03:00

технологии

россия

максут шадаев

госдума рф

общество

закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Принятие закона о введении штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с VPN, позволит пока обойтись без блокировки зарубежных платформ, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом "В нашем понимании это (принятие закона - ред.) позволяет балансировать: с одной стороны - не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов, с другой стороны - не принимать решение о блокировке больших западных платформ пока", - сказал он в рамках заседания в Госдуме.

https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html

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технологии, россия, максут шадаев, госдума рф, общество, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов