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Шадаев разъяснил поправку о штрафах за экстремистские запросы - РИА Новости, 22.07.2025
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13:55 22.07.2025 (обновлено: 15:11 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/shadaev-2030609847.html
Шадаев разъяснил поправку о штрафах за экстремистские запросы
Шадаев разъяснил поправку о штрафах за экстремистские запросы - РИА Новости, 22.07.2025
Шадаев разъяснил поправку о штрафах за экстремистские запросы
Использование соцсетей россиянами не будет наказываться, даже если они признаны экстремистскими, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:55:00+03:00
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россия
максут шадаев
общество
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Использование соцсетей россиянами не будет наказываться, даже если они признаны экстремистскими, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Наказываться не будет доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями. Только к конкретным материалам - это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки и так далее", - сказал он.Он добавил, что если пользователь не знает, что материал включен в реестр Минюста РФ, и у него нет злого умысла, даже с использованием VPN, то он не будет подвергаться никакому наказанию.
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россия, максут шадаев, общество, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Россия, Максут Шадаев, Общество, Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
Шадаев разъяснил поправку о штрафах за экстремистские запросы

Шадаев: россиян не будут наказывать за использование экстремистских соцсетей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Использование соцсетей россиянами не будет наказываться, даже если они признаны экстремистскими, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Наказываться не будет доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями. Только к конкретным материалам - это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки и так далее", - сказал он.
Он добавил, что если пользователь не знает, что материал включен в реестр Минюста РФ, и у него нет злого умысла, даже с использованием VPN, то он не будет подвергаться никакому наказанию.
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РоссияМаксут ШадаевОбществоЗакон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
 
 
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