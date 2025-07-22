https://ria.ru/20250722/sel-2030530798.html

В КБР перекрыли объездные дороги в районе схода селя

В КБР перекрыли объездные дороги в районе схода селя - РИА Новости, 22.07.2025

В КБР перекрыли объездные дороги в районе схода селя

Объездные дороги в районе схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии перекрыты в целях безопасности, туристов и местных жителей просят РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T05:59:00+03:00

2025-07-22T05:59:00+03:00

2025-07-22T05:59:00+03:00

происшествия

тырныауз

эльбрусский район

баксан

казбек коков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 22 июл - РИА Новости. Объездные дороги в районе схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии перекрыты в целях безопасности, туристов и местных жителей просят оставаться на местах, сообщила администрация района. Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что вечером в понедельник из-за обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, люди, жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. Позже ГУ МЧС по региону сообщило, что в результате схода селя произошло повреждение опоры моста по федеральной автодороге "Прохладный-Баксан-Эльбрус" и вынос селевой массы в районе поврежденного моста. Движение на этом участке автодороги закрыто в обоих направлениях, при этом имеется объездная дорога. Водителям рекомендовали воздержаться от движения в данном направлении. В Эльбрусском районе ввели режим ЧС. "Напоминаем, что в настоящее время остановлено автомобильное движение на федеральной трассе "Прохладный - Баксан - Эльбрус" в обоих направлениях. Отметим, что объездные дороги также перекрыты в целях безопасности", - говорится в сообщении. Власти просят местных жителей и туристов оставаться на местах и не предпринимать попыток проезда через закрытые участки. "Дополнительная информация о восстановлении автомобильного движения будет опубликована позднее", - отметили в администрации. Глава региона Казбек Коков сообщил, что волны схода селя продолжаются, в городе работает оперативный штаб, создан пункт временного размещения в средней школе.

https://ria.ru/20250722/sel-2030516666.html

https://ria.ru/20250721/podmoskove-2030433098.html

тырныауз

эльбрусский район

баксан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тырныауз, эльбрусский район, баксан, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)