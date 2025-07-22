В КБР перекрыли объездные дороги в районе схода селя
Объездные дороги в районе схода селя в КБР перекрыли ради безопасности
© Фото : предоставлено ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской РеспубликеСход селя в Эльбрусском районе
© Фото : предоставлено ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике
Сход селя в Эльбрусском районе. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 22 июл - РИА Новости. Объездные дороги в районе схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии перекрыты в целях безопасности, туристов и местных жителей просят оставаться на местах, сообщила администрация района.
Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что вечером в понедельник из-за обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, люди, жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. Позже ГУ МЧС по региону сообщило, что в результате схода селя произошло повреждение опоры моста по федеральной автодороге "Прохладный-Баксан-Эльбрус" и вынос селевой массы в районе поврежденного моста. Движение на этом участке автодороги закрыто в обоих направлениях, при этом имеется объездная дорога. Водителям рекомендовали воздержаться от движения в данном направлении. В Эльбрусском районе ввели режим ЧС.
"Напоминаем, что в настоящее время остановлено автомобильное движение на федеральной трассе "Прохладный - Баксан - Эльбрус" в обоих направлениях. Отметим, что объездные дороги также перекрыты в целях безопасности", - говорится в сообщении.
Власти просят местных жителей и туристов оставаться на местах и не предпринимать попыток проезда через закрытые участки.
"Дополнительная информация о восстановлении автомобильного движения будет опубликована позднее", - отметили в администрации.
Глава региона Казбек Коков сообщил, что волны схода селя продолжаются, в городе работает оперативный штаб, создан пункт временного размещения в средней школе.