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В Тырныаузе объявили режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2025
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02:29 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/sel-2030521116.html
В Тырныаузе объявили режим ЧС
В Тырныаузе объявили режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2025
В Тырныаузе объявили режим ЧС
Режим ЧС объявили в районе схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила городская администрация. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T02:29:00+03:00
2025-07-22T02:29:00+03:00
происшествия
тырныауз
эльбрусский район
баксан
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 22 июл - РИА Новости. Режим ЧС объявили в районе схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила городская администрация. Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что вечером в понедельник из-за обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. Позже ГУМЧС по региону сообщило, что в результате схода селя произошло повреждение опоры моста по федеральной автодороге "Прохладный-Баксан-Эльбрус" и вынос селевой массы в районе поврежденного моста. Движение на этом участке автодороги закрыто в обоих направлениях, при этом имеется объездная дорога. Водителям рекомендовали воздержаться от движения в данном направлении. "Уважаемые горожане. В районе объявлен режим ЧС. Просим не поддаваться панике, не выезжать без острой необходимости", - говорится в сообщении. Администрация также просит жильцов домов, расположенных вблизи селепропускного лотка и вдоль реки Баксан, быть бдительными и не подходить к лотку.
https://ria.ru/20250722/sel-2030516666.html
тырныауз
эльбрусский район
баксан
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происшествия, тырныауз, эльбрусский район, баксан, казбек коков
Происшествия, Тырныауз, Эльбрусский район, Баксан, Казбек Коков
В Тырныаузе объявили режим ЧС

Режим ЧС объявили в районе схода селя в Тырныаузе в КБР

© РИА Новости / Мурат КушхауновПоследствия схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии
Последствия схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Мурат Кушхаунов
Последствия схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 22 июл - РИА Новости. Режим ЧС объявили в районе схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила городская администрация.
Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что вечером в понедельник из-за обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. Позже ГУМЧС по региону сообщило, что в результате схода селя произошло повреждение опоры моста по федеральной автодороге "Прохладный-Баксан-Эльбрус" и вынос селевой массы в районе поврежденного моста. Движение на этом участке автодороги закрыто в обоих направлениях, при этом имеется объездная дорога. Водителям рекомендовали воздержаться от движения в данном направлении.
"Уважаемые горожане. В районе объявлен режим ЧС. Просим не поддаваться панике, не выезжать без острой необходимости", - говорится в сообщении.
Администрация также просит жильцов домов, расположенных вблизи селепропускного лотка и вдоль реки Баксан, быть бдительными и не подходить к лотку.
Последствия схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Сель повредил опору моста в Тырныаузе в КБР
01:02
 
ПроисшествияТырныаузЭльбрусский районБаксанКазбек Коков
 
 
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