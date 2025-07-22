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Сель повредил опору моста в Тырныаузе в КБР - РИА Новости, 22.07.2025
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01:02 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/sel-2030516666.html
Сель повредил опору моста в Тырныаузе в КБР
Сель повредил опору моста в Тырныаузе в КБР - РИА Новости, 22.07.2025
Сель повредил опору моста в Тырныаузе в КБР
Сошедший в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сель повредил опору автомобильного моста на федеральной автодороге, сообщило региональное... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T01:02:00+03:00
2025-07-22T01:02:00+03:00
происшествия
тырныауз
эльбрусский район
россия
казбек коков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Сошедший в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сель повредил опору автомобильного моста на федеральной автодороге, сообщило региональное ГУМЧС. Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что вечером в понедельник из-за обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. Он добавил, что на месте дежурят подразделения МЧС России, экстренные службы, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Позже районная администрация сообщила, что в результате схода селя остановлено автомобильное движение в районе "Герхожан" в Тырныаузе. "В результате схода селевого потока по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу в г. Тырныаузе Эльбрусского района произошло повреждение опоры моста по федеральной автодороге "Прохладный-Баксан-Эльбрус", - говорится в сообщении. Отмечается, что также произошел вынос селевой массы в районе поврежденного моста. "Движение на данном участке автодороги закрыто в обоих направлениях. Имеется объездная дорога", - добавили в ведомстве, рекомендовав водителям воздержаться от движения в данном направлении.
https://ria.ru/20250722/sel-2030515674.html
https://ria.ru/20240824/kabardino-balkarija-1968217861.html
тырныауз
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происшествия, тырныауз, эльбрусский район, россия, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тырныауз, Эльбрусский район, Россия, Казбек Коков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сель повредил опору моста в Тырныаузе в КБР

Сошедший в Эльбрусском районе КБР сель повредил автомобильный мост

© РИА Новости / Мурат КушхауновПоследствия схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии
Последствия схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Мурат Кушхаунов
Последствия схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Сошедший в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сель повредил опору автомобильного моста на федеральной автодороге, сообщило региональное ГУМЧС.
Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что вечером в понедельник из-за обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. Он добавил, что на месте дежурят подразделения МЧС России, экстренные службы, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Позже районная администрация сообщила, что в результате схода селя остановлено автомобильное движение в районе "Герхожан" в Тырныаузе.
Последствия схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Эльбрусском районе КБР остановили движение из-за сошедшего селя
00:43
"В результате схода селевого потока по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу в г. Тырныаузе Эльбрусского района произошло повреждение опоры моста по федеральной автодороге "Прохладный-Баксан-Эльбрус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также произошел вынос селевой массы в районе поврежденного моста.
"Движение на данном участке автодороги закрыто в обоих направлениях. Имеется объездная дорога", - добавили в ведомстве, рекомендовав водителям воздержаться от движения в данном направлении.
Обрушение моста в Чегемском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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ПроисшествияТырныаузЭльбрусский районРоссияКазбек КоковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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