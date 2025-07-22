https://ria.ru/20250722/sel-2030516666.html

Сель повредил опору моста в Тырныаузе в КБР

Сель повредил опору моста в Тырныаузе в КБР - РИА Новости, 22.07.2025

Сель повредил опору моста в Тырныаузе в КБР

Сошедший в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сель повредил опору автомобильного моста на федеральной автодороге, сообщило региональное... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T01:02:00+03:00

2025-07-22T01:02:00+03:00

2025-07-22T01:02:00+03:00

происшествия

тырныауз

эльбрусский район

россия

казбек коков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Сошедший в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сель повредил опору автомобильного моста на федеральной автодороге, сообщило региональное ГУМЧС. Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что вечером в понедельник из-за обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. Он добавил, что на месте дежурят подразделения МЧС России, экстренные службы, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Позже районная администрация сообщила, что в результате схода селя остановлено автомобильное движение в районе "Герхожан" в Тырныаузе. "В результате схода селевого потока по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу в г. Тырныаузе Эльбрусского района произошло повреждение опоры моста по федеральной автодороге "Прохладный-Баксан-Эльбрус", - говорится в сообщении. Отмечается, что также произошел вынос селевой массы в районе поврежденного моста. "Движение на данном участке автодороги закрыто в обоих направлениях. Имеется объездная дорога", - добавили в ведомстве, рекомендовав водителям воздержаться от движения в данном направлении.

https://ria.ru/20250722/sel-2030515674.html

https://ria.ru/20240824/kabardino-balkarija-1968217861.html

тырныауз

эльбрусский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тырныауз, эльбрусский район, россия, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)