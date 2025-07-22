https://ria.ru/20250722/sel-2030515674.html

В Эльбрусском районе КБР остановили движение из-за сошедшего селя

В Эльбрусском районе КБР остановили движение из-за сошедшего селя - РИА Новости, 22.07.2025

В Эльбрусском районе КБР остановили движение из-за сошедшего селя

Движение по автодороге в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии остановлено из-за сошедшего селя, сообщила администрация района. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T00:43:00+03:00

2025-07-22T00:43:00+03:00

2025-07-22T00:43:00+03:00

происшествия

тырныауз

эльбрусский район

россия

казбек коков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Движение по автодороге в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии остановлено из-за сошедшего селя, сообщила администрация района. Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что вечером в понедельник из-за обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. Он добавил, что на месте дежурят подразделения МЧС России, экстренные службы, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В течение ближайших дней в регионе ожидаются сильные дожди, на реках возможен подъем уровня воды, в горах сохраняется опасность схода селей. "В результате дождя в г. Тырныаузе сошел селевой поток. В связи с этим автомобильное движение в районе "Герхожан" остановлено", - говорится в сообщении. Отмечается, что в городе работает система оповещения, ситуация находится под контролем. Администрация также призывает горожан оставаться дома и следить за обновлениями информации.

https://ria.ru/20250720/chp-2030311534.html

https://ria.ru/20250720/chp-2030296709.html

тырныауз

эльбрусский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тырныауз, эльбрусский район, россия, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)