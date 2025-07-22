https://ria.ru/20250722/sayt-2030632923.html

Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам сайтов

Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам сайтов - РИА Новости, 22.07.2025

Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам сайтов

Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страницам, которые отказались удалять экстремистские материалы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:11:00+03:00

2025-07-22T15:11:00+03:00

2025-07-22T15:11:00+03:00

технологии

россия

максут шадаев

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_d2a65058c6360045fcac497997f10a60.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страницам, которые отказались удалять экстремистские материалы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам ресурсов, которые отказались удалять экстремистские материалы", - сказал он в рамках заседания в Госдуме. Он объяснил, что, если зарубежная платформа отказывается удалять экстремистский материал, то единственная возможность решить проблему - заблокировать всю платформу целиком. По его словам, в настоящее время таких запросов к зарубежным платформам, в том числе - "ко всему известному мессенджеру" - более 20 тысяч. Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент, по словам Шадаева, реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. Шадаев добавил, что с начала СВО зарубежные цифровые платформы ведут себя недружественно по отношению к российским пользователям. "Вы знаете, что они блокируют каналы, удаляют приложения. Ну и, честно говоря, они все больше игнорируют запросы со стороны наших правоохранительных и контрольных органов", - прокомментировал министр. Кроме того, продолжил он, зарубежные платформы отказываются системно удалять экстремистские материалы, которые на них размещаются.

https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html

https://ria.ru/20250326/shadaev-2007539764.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, общество