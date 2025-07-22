Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам сайтов - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/sayt-2030632923.html
Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам сайтов
Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам сайтов - РИА Новости, 22.07.2025
Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам сайтов
Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страницам, которые отказались удалять экстремистские материалы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:11:00+03:00
2025-07-22T15:11:00+03:00
технологии
россия
максут шадаев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_d2a65058c6360045fcac497997f10a60.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страницам, которые отказались удалять экстремистские материалы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам ресурсов, которые отказались удалять экстремистские материалы", - сказал он в рамках заседания в Госдуме. Он объяснил, что, если зарубежная платформа отказывается удалять экстремистский материал, то единственная возможность решить проблему - заблокировать всю платформу целиком. По его словам, в настоящее время таких запросов к зарубежным платформам, в том числе - "ко всему известному мессенджеру" - более 20 тысяч. Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент, по словам Шадаева, реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. Шадаев добавил, что с начала СВО зарубежные цифровые платформы ведут себя недружественно по отношению к российским пользователям. "Вы знаете, что они блокируют каналы, удаляют приложения. Ну и, честно говоря, они все больше игнорируют запросы со стороны наших правоохранительных и контрольных органов", - прокомментировал министр. Кроме того, продолжил он, зарубежные платформы отказываются системно удалять экстремистские материалы, которые на них размещаются.
https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html
https://ria.ru/20250326/shadaev-2007539764.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3adbba03b0506c6643daeb08b1bf4504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, общество
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Общество
Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам сайтов

Шадаев: Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам сайтов

© Depositphotos.com / VitalikRadkoДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страницам, которые отказались удалять экстремистские материалы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам ресурсов, которые отказались удалять экстремистские материалы", - сказал он в рамках заседания в Госдуме.
Девушка на платформе станции Хорошевская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе
Вчера, 16:06
Он объяснил, что, если зарубежная платформа отказывается удалять экстремистский материал, то единственная возможность решить проблему - заблокировать всю платформу целиком. По его словам, в настоящее время таких запросов к зарубежным платформам, в том числе - "ко всему известному мессенджеру" - более 20 тысяч.
Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент, по словам Шадаева, реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов.
Шадаев добавил, что с начала СВО зарубежные цифровые платформы ведут себя недружественно по отношению к российским пользователям. "Вы знаете, что они блокируют каналы, удаляют приложения. Ну и, честно говоря, они все больше игнорируют запросы со стороны наших правоохранительных и контрольных органов", - прокомментировал министр. Кроме того, продолжил он, зарубежные платформы отказываются системно удалять экстремистские материалы, которые на них размещаются.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Шадаев ответил на вопрос о "размедлении" Youtube
26 марта, 18:08
 
ТехнологииРоссияМаксут ШадаевФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала