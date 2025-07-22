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Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам сайтов
Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам сайтов - РИА Новости, 22.07.2025
Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам сайтов
Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страницам, которые отказались удалять экстремистские материалы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:11:00+03:00
2025-07-22T15:11:00+03:00
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технологии
россия
максут шадаев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страницам, которые отказались удалять экстремистские материалы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам ресурсов, которые отказались удалять экстремистские материалы", - сказал он в рамках заседания в Госдуме. Он объяснил, что, если зарубежная платформа отказывается удалять экстремистский материал, то единственная возможность решить проблему - заблокировать всю платформу целиком. По его словам, в настоящее время таких запросов к зарубежным платформам, в том числе - "ко всему известному мессенджеру" - более 20 тысяч. Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент, по словам Шадаева, реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. Шадаев добавил, что с начала СВО зарубежные цифровые платформы ведут себя недружественно по отношению к российским пользователям. "Вы знаете, что они блокируют каналы, удаляют приложения. Ну и, честно говоря, они все больше игнорируют запросы со стороны наших правоохранительных и контрольных органов", - прокомментировал министр. Кроме того, продолжил он, зарубежные платформы отказываются системно удалять экстремистские материалы, которые на них размещаются.
https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html
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технологии, россия, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, общество
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Общество
Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам сайтов
Шадаев: Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам сайтов