https://ria.ru/20250722/saratov-2030722040.html

СК проверяет сообщение о группе людей, нападавших на жителей Саратова

СК проверяет сообщение о группе людей, нападавших на жителей Саратова - РИА Новости, 22.07.2025

СК проверяет сообщение о группе людей, нападавших на жителей Саратова

Следователи в Саратове проверяют сообщение о хулиганстве группы молодых людей, якобы нападавшей на местных жителей, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T20:37:00+03:00

2025-07-22T20:37:00+03:00

2025-07-22T20:48:00+03:00

происшествия

саратов

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кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 22 июл - РИА Новости. Следователи в Саратове проверяют сообщение о хулиганстве группы молодых людей, якобы нападавшей на местных жителей, сообщило региональное управление СК РФ. "В ходе проведения мониторинга соцмедиа выявлена публикация о противоправных действиях группы молодых людей в Кировском районе города Саратова, в том числе нападении на местных жителей. Следственным отделом по Кировскому району города Саратова регионального следственного управления СК России по данному факту организована доследственная проверка по факту хулиганских действий", - говорится в Telegram-канале СУСК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250716/saratov-2029380342.html

саратов

россия

кировский район

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происшествия, саратов, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)