https://ria.ru/20250722/saratov-2030722040.html
СК проверяет сообщение о группе людей, нападавших на жителей Саратова
СК проверяет сообщение о группе людей, нападавших на жителей Саратова - РИА Новости, 22.07.2025
СК проверяет сообщение о группе людей, нападавших на жителей Саратова
Следователи в Саратове проверяют сообщение о хулиганстве группы молодых людей, якобы нападавшей на местных жителей, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T20:37:00+03:00
2025-07-22T20:37:00+03:00
2025-07-22T20:48:00+03:00
происшествия
саратов
россия
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
САРАТОВ, 22 июл - РИА Новости. Следователи в Саратове проверяют сообщение о хулиганстве группы молодых людей, якобы нападавшей на местных жителей, сообщило региональное управление СК РФ. "В ходе проведения мониторинга соцмедиа выявлена публикация о противоправных действиях группы молодых людей в Кировском районе города Саратова, в том числе нападении на местных жителей. Следственным отделом по Кировскому району города Саратова регионального следственного управления СК России по данному факту организована доследственная проверка по факту хулиганских действий", - говорится в Telegram-канале СУСК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250716/saratov-2029380342.html
саратов
россия
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет сообщение о группе людей, нападавших на жителей Саратова
СК Саратова начал проверку сообщения о нападениях группы людей на горожан