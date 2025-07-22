Рейтинг@Mail.ru
СК проверяет сообщение о группе людей, нападавших на жителей Саратова - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 22.07.2025 (обновлено: 20:48 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/saratov-2030722040.html
СК проверяет сообщение о группе людей, нападавших на жителей Саратова
СК проверяет сообщение о группе людей, нападавших на жителей Саратова - РИА Новости, 22.07.2025
СК проверяет сообщение о группе людей, нападавших на жителей Саратова
Следователи в Саратове проверяют сообщение о хулиганстве группы молодых людей, якобы нападавшей на местных жителей, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T20:37:00+03:00
2025-07-22T20:48:00+03:00
происшествия
саратов
россия
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
САРАТОВ, 22 июл - РИА Новости. Следователи в Саратове проверяют сообщение о хулиганстве группы молодых людей, якобы нападавшей на местных жителей, сообщило региональное управление СК РФ. "В ходе проведения мониторинга соцмедиа выявлена публикация о противоправных действиях группы молодых людей в Кировском районе города Саратова, в том числе нападении на местных жителей. Следственным отделом по Кировскому району города Саратова регионального следственного управления СК России по данному факту организована доследственная проверка по факту хулиганских действий", - говорится в Telegram-канале СУСК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250716/saratov-2029380342.html
саратов
россия
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет сообщение о группе людей, нападавших на жителей Саратова

СК Саратова начал проверку сообщения о нападениях группы людей на горожан

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 22 июл - РИА Новости. Следователи в Саратове проверяют сообщение о хулиганстве группы молодых людей, якобы нападавшей на местных жителей, сообщило региональное управление СК РФ.
"В ходе проведения мониторинга соцмедиа выявлена публикация о противоправных действиях группы молодых людей в Кировском районе города Саратова, в том числе нападении на местных жителей. Следственным отделом по Кировскому району города Саратова регионального следственного управления СК России по данному факту организована доследственная проверка по факту хулиганских действий", - говорится в Telegram-канале СУСК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
На месте обрушения исторического здания казарм Деконского в центре Саратова - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Саратове обрушилась часть исторического здания
16 июля, 09:01
 
ПроисшествияСаратовРоссияКировский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала