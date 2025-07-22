https://ria.ru/20250722/saratov-2030524817.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения

В аэропорту Саратова сняли ограничения - РИА Новости, 22.07.2025

В аэропорту Саратова сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняли, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T03:38:00+03:00

2025-07-22T03:38:00+03:00

2025-07-22T03:38:00+03:00

саратов

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/81/1557528142_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d5840f4d53bb469735c0d46050d29b52.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняли, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Саратов ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.

https://ria.ru/20250722/aeroport-2030520588.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратов, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность