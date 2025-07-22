https://ria.ru/20250722/sad-2030646962.html

"Золотое яблоко" посадило сад в уральской деревне

"Золотое яблоко" посадило сад в уральской деревне - РИА Новости, 22.07.2025

"Золотое яблоко" посадило сад в уральской деревне

Сотрудники парфюмерно-косметической торговой сети "Золотое яблоко" в рамках фестиваля "Посреди нигде" посадили яблоневый сад в деревне Малый Турыш в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:15:00+03:00

2025-07-22T16:15:00+03:00

2025-07-22T16:15:00+03:00

золотое яблоко

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники парфюмерно-косметической торговой сети "Золотое яблоко" в рамках фестиваля "Посреди нигде" посадили яблоневый сад в деревне Малый Турыш в Свердловской области, сообщает компания.Фестиваль "Посреди нигде" - социально-культурная инициатива, направленная на устойчивое развитие сельской территории, создание рабочих мест и формирование туристической инфраструктуры. Программа фестиваля включает участие местных жителей, заинтересованных в организации ярмарки ремесел и событийной инфраструктуры. Вырученные средства организаторы направят на благоустройство и окончание строительства деревенского общественного центра."Фестиваль "Посреди нигде" — это пример того, как креативные форматы могут применяться для решения практических социальных задач. "Золотое яблоко" разделяет ценности проекта и вносит свой вклад в развитие российского малого бизнеса и созидательной инициативы. Высаженный сотрудниками компании яблоневый сад в будущем послужит на благо местного предпринимательства и развития туризма в Малом Турыше", — говорится в сообщении компании.Инициатор фестиваля — предприниматель Гузель Санжапова."Фестиваль — это не только культурное событие. Это механизм развития деревни. В 2024 году мы начали с малого, но уже тогда стало ясно, что у такого формата есть потенциал — как для привлечения внимания к сельским территориям, так и для конкретных изменений. Благодаря партнерской поддержке, включая участие "Золотого яблока", мы продолжаем строить общественный центр и расширять возможности для занятости и туризма. В дальнейшем урожай будет использоваться для производства джемов, варенья и напитков с содержанием натурального сока в Малом Турыше", — цитируются в сообщении слова Санжаповой.

https://ria.ru/20250402/vyruchka-2008730435.html

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золотое яблоко