https://ria.ru/20250722/ryzhenkov-2030707028.html

В Белоруссии высказались об изоляции ЕС от Москвы и Минска

В Белоруссии высказались об изоляции ЕС от Москвы и Минска - РИА Новости, 22.07.2025

В Белоруссии высказались об изоляции ЕС от Москвы и Минска

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Евросоюз, отгораживаясь от сотрудничества с Белоруссией и Россией, самоизолируется, "ничем... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:14:00+03:00

2025-07-22T19:14:00+03:00

2025-07-22T19:14:00+03:00

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белоруссия

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МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Евросоюз, отгораживаясь от сотрудничества с Белоруссией и Россией, самоизолируется, "ничем хорошим" для него это не закончится. "Фактически они (европейцы – ред.) закрываются и делают как бы квази-гетто, только для себя. Думая, что они закрывают нас, на самом деле они закрываются в этом клочке Западной Европы от всех нас. Хорошим это для них ничем не закончится", - сказал министр в интервью телеканалу "Первый информационный". Он подчеркнул, что настоящие партнеры Белоруссии, например, понимают, что республика находится на стыке восточной и западной цивилизации, пересечении торговых коридоров между Европой и Большой Евразией и по сути является окном возможностей для сотрудничества между разными частями света. Глава белорусского МИД отметил, что никакая другая страна не играет такой роли. "Страны Балтии сами отказались от каких-то возможных участий в этих процессах. В свое время, вы знаете, Литва вообще выстрелила себе в ногу, разорвав нормальные отношения с Китаем, сказав, что они будут поддерживать Тайвань и так далее. Ну глупость несусветная", - отметил Рыженков. Он подчеркнул, что "Евросоюз отделяется стеной не от Беларуси с Россией,.. а от огромного рынка Евразии и примыкающей сюда Африки". "Они закрываются от нас всех. Кому это выгодно? Уж точно не им. Вот смотрите, Россия, Китай, Индия, Иран, Африка, АСЕАН, мы всегда найдем возможности торговать между собой, без препятствий", - сказал белорусской министр. Он добавил, что эти страны могут сотрудничать друг с другом в туристической сфере, решать проблемы безопасности и стабильного развития. "И ресурсная база высокая, и людей здесь в доставке, и рынки здесь наши объединенные, позволяют производить абсолютно любую продукцию, продавать и не быть в ущербе", - продолжил Рыженков. При этом он сделал прогноз, что уже проявляющаяся тенденция фрагментации в решении вопросов миграции с учетом различной ментальности, разных языков в странах-членах ЕС приведет и к фрагментации в политической сфере.

https://ria.ru/20250719/belorussija-2030151700.html

https://ria.ru/20250718/istoriya-2030025808.html

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в мире, белоруссия, россия, китай, максим рыженков, евросоюз