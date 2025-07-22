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Россиянин получил травму руки в ДТП с туристическим автобусом в Анталье

Россиянин получил травму руки в ДТП с туристическим автобусом в Анталье - РИА Новости, 22.07.2025

Россиянин получил травму руки в ДТП с туристическим автобусом в Анталье

Один россиянин получил травму руки в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье, на данный момент все туристы размещены в отелях, сообщили РИА... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:21:00+03:00

2025-07-22T13:21:00+03:00

2025-07-22T13:22:00+03:00

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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Один россиянин получил травму руки в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье, на данный момент все туристы размещены в отелях, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ на курорте."По информации турецкой стороны, 22 июля в районе Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего группу из 33 российских туристов из аэропорта Антальи. В результате ДТП пострадал один россиянин (травма руки), который доставлен в больницу, где ему оказана необходимая помощь", - сообщили в генконсульстве."На данный момент все туристы размещены в отелях, их здоровью ничего не угрожает. Генконсульство держит вопрос на контроле и продолжает поддерживать постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту", - отметили дипломаты.

https://ria.ru/20250628/dtp--2025995995.html

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анталья (провинция), россия, в мире