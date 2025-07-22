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Россиянин получил травму руки в ДТП с туристическим автобусом в Анталье - РИА Новости, 22.07.2025
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13:21 22.07.2025 (обновлено: 13:22 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/rossiyanin--2030601997.html
Россиянин получил травму руки в ДТП с туристическим автобусом в Анталье
Россиянин получил травму руки в ДТП с туристическим автобусом в Анталье - РИА Новости, 22.07.2025
Россиянин получил травму руки в ДТП с туристическим автобусом в Анталье
Один россиянин получил травму руки в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье, на данный момент все туристы размещены в отелях, сообщили РИА... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:21:00+03:00
2025-07-22T13:22:00+03:00
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Один россиянин получил травму руки в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье, на данный момент все туристы размещены в отелях, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ на курорте."По информации турецкой стороны, 22 июля в районе Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего группу из 33 российских туристов из аэропорта Антальи. В результате ДТП пострадал один россиянин (травма руки), который доставлен в больницу, где ему оказана необходимая помощь", - сообщили в генконсульстве."На данный момент все туристы размещены в отелях, их здоровью ничего не угрожает. Генконсульство держит вопрос на контроле и продолжает поддерживать постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту", - отметили дипломаты.
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анталья (провинция), россия, в мире
Анталья (провинция), Россия, В мире
Россиянин получил травму руки в ДТП с туристическим автобусом в Анталье

Россиянин травмировал руку в результате ДТП с туристическим автобусом в Анталье

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Один россиянин получил травму руки в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье, на данный момент все туристы размещены в отелях, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ на курорте.
"По информации турецкой стороны, 22 июля в районе Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего группу из 33 российских туристов из аэропорта Антальи. В результате ДТП пострадал один россиянин (травма руки), который доставлен в больницу, где ему оказана необходимая помощь", - сообщили в генконсульстве.
"На данный момент все туристы размещены в отелях, их здоровью ничего не угрожает. Генконсульство держит вопрос на контроле и продолжает поддерживать постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту", - отметили дипломаты.
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