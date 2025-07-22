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Коллеги и родственники рассказали о военкоре Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:00 22.07.2025 (обновлено: 22:27 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/rossiya-2030504016.html
Коллеги и родственники рассказали о военкоре Ростиславе Журавлеве
Коллеги и родственники рассказали о военкоре Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 22.07.2025
Коллеги и родственники рассказали о военкоре Ростиславе Журавлеве
В годовщину гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева медиагруппа "Россия сегодня" выпустила документальный фильм о нем — на сайте агентства, в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:00:00+03:00
2025-07-22T22:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
лисичанск
ростислав журавлев
владимир путин
вооруженные силы украины
харьковская область
украина
общество
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В годовщину гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева медиагруппа "Россия сегодня" выпустила документальный фильм о нем — на сайте агентства, в Telegram-канале, мессенджере MAX. Получасовая лента "Парень с нашего двора" основана на материалах, снятых самим Ростиславом и его коллегами."Все соответствует названию: "Парень с нашего двора". Речь об обычном молодом человеке. Но время сейчас такое, проверяет людей на прочность и на то, кто чего стоит. Один уехал подальше от всего этого, а другой, как Ростислав, сразу и твердо решил: надо действовать", — объясняет Людмила Анатольевна, мать Ростислава. И добавляет: такие фильмы надо показывать молодежи, чтобы она училась на подобных примерах.После гибели сына Людмила Анатольевна не могла смотреть на его фотографии — было слишком тяжело."У меня и сейчас глаза на мокром месте. Но фильм очень хороший, и я благодарна его авторам, всем военкорам, чьи кадры там использовали", — говорит она. По ее словам, жизнелюбивый, оптимистичный характер Ростислава передан очень точно."Мне отдали его телефон, и я удивилась, сколько обычной красоты там было. Он часто снимал цветы, а вот жестоких кадров с войны почти нет", — отмечает Людмила Анатольевна.Вдова Ростислава Екатерина подчеркивает: фильм сохраняет память для их сыновей."Младшему тогда было шесть, сейчас восемь. Конечно, дети плохо его помнят, а ведь это важно для мальчиков — знать, каким был их отец. Они осознают, понимают себя через его образ. Их реакция на фильм — это бесценно", — уточняет Екатерина.Для коллег Ростислава эта кинолента — ретроспектива первого года СВО."Как будто окунули в 2022-й… Лисичанск, эвакуация пожилой пары, оказавшейся в безвыходном положении. Раненый муж — в обстреливаемой больнице, жена — в полукилометре от промзоны, где идут тяжелые бои", — рассказывает корреспондент Виктор Антонюк, работавший вместе с Журавлевым. Тогда оба военкора помогли женщине выбраться из зоны боевых действий. Они же организовали ее встречу с мужем. "Рост не просто жил — он выполнял миссию. Начинал в Мариуполе, затем двигался по Луганщине, а после освобождения Лисичанска попал в Харьковскую область. Снимал работу наших войск на этом направлении и, конечно, освещал эвакуацию мирных… Фильм как раз об этом, как Рост спасал людей: словом, делом и просто похлопыванием по плечу", — добавляет Антонюк.Презентация картины состоялась 18 июля, в день рождения Ростислава, в его родном Екатеринбурге. По трагической случайности даты рождения и смерти почти совпали: военкор погиб 22-го.Одним из первых фильм посмотрел военкор РИА Новости и напарник Журавлева, а ныне собкор в Ливане Михаил Алаеддин. Его кадры тоже вошли в ленту. "Это не просто набор картинок — это целое послание поколению... Оно простое: оставайтесь людьми, цените жизнь, проявляйте милосердие и выполняйте свою работу по чести. Герои — обычные люди, которые больше делают, чем говорят. Между строк это всегда утверждал Ростик, и именно это мы увидели на экране", — говорит он.Ростислав Журавлев — военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012-м после срочной службы в армии. В 2014-м освещал воссоединение с Крымом, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014-го находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. В РИА Новости работал с 2021-го, отправился в командировку в первые дни СВО в ДНР, затем в Харьковскую область, Запорожскую. Несмотря на молодость, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022-м удостоился премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.В конце июля 2023-го в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Погиб 22 июля в результате обстрела ВСУ. Президент России Владимир Путин 27 июля наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно отметили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одной из школ в Мелитополе присвоили его имя.
https://ria.ru/20250222/sbornik-2000999341.html
https://ria.ru/20250722/zhuravlev-2030541698.html
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Фильм о Ростиславе Журавлеве
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лисичанск, ростислав журавлев, владимир путин, вооруженные силы украины, харьковская область, украина, общество
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Ростислав Журавлев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Украина, Общество

Коллеги и родственники рассказали о военкоре Ростиславе Журавлеве

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В годовщину гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева медиагруппа "Россия сегодня" выпустила документальный фильм о нем — на сайте агентства, в Telegram-канале, мессенджере MAX.

Получасовая лента "Парень с нашего двора" основана на материалах, снятых самим Ростиславом и его коллегами.
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"Все соответствует названию: "Парень с нашего двора". Речь об обычном молодом человеке. Но время сейчас такое, проверяет людей на прочность и на то, кто чего стоит. Один уехал подальше от всего этого, а другой, как Ростислав, сразу и твердо решил: надо действовать", — объясняет Людмила Анатольевна, мать Ростислава. И добавляет: такие фильмы надо показывать молодежи, чтобы она училась на подобных примерах.
После гибели сына Людмила Анатольевна не могла смотреть на его фотографии — было слишком тяжело.

"У меня и сейчас глаза на мокром месте. Но фильм очень хороший, и я благодарна его авторам, всем военкорам, чьи кадры там использовали", — говорит она. По ее словам, жизнелюбивый, оптимистичный характер Ростислава передан очень точно.

"Мне отдали его телефон, и я удивилась, сколько обычной красоты там было. Он часто снимал цветы, а вот жестоких кадров с войны почти нет", — отмечает Людмила Анатольевна.
Вдова Ростислава Екатерина подчеркивает: фильм сохраняет память для их сыновей.
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"Младшему тогда было шесть, сейчас восемь. Конечно, дети плохо его помнят, а ведь это важно для мальчиков — знать, каким был их отец. Они осознают, понимают себя через его образ. Их реакция на фильм — это бесценно", — уточняет Екатерина.

Для коллег Ростислава эта кинолента — ретроспектива первого года СВО.
"Как будто окунули в 2022-й… Лисичанск, эвакуация пожилой пары, оказавшейся в безвыходном положении. Раненый муж — в обстреливаемой больнице, жена — в полукилометре от промзоны, где идут тяжелые бои", — рассказывает корреспондент Виктор Антонюк, работавший вместе с Журавлевым.

Тогда оба военкора помогли женщине выбраться из зоны боевых действий. Они же организовали ее встречу с мужем.

"Рост не просто жил — он выполнял миссию. Начинал в Мариуполе, затем двигался по Луганщине, а после освобождения Лисичанска попал в Харьковскую область. Снимал работу наших войск на этом направлении и, конечно, освещал эвакуацию мирных… Фильм как раз об этом, как Рост спасал людей: словом, делом и просто похлопыванием по плечу", — добавляет Антонюк.

Презентация картины состоялась 18 июля, в день рождения Ростислава, в его родном Екатеринбурге. По трагической случайности даты рождения и смерти почти совпали: военкор погиб 22-го.

Одним из первых фильм посмотрел военкор РИА Новости и напарник Журавлева, а ныне собкор в Ливане Михаил Алаеддин. Его кадры тоже вошли в ленту.

"Это не просто набор картинок — это целое послание поколению... Оно простое: оставайтесь людьми, цените жизнь, проявляйте милосердие и выполняйте свою работу по чести. Герои — обычные люди, которые больше делают, чем говорят. Между строк это всегда утверждал Ростик, и именно это мы увидели на экране", — говорит он.

Ростислав Журавлев — военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012-м после срочной службы в армии. В 2014-м освещал воссоединение с Крымом, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014-го находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.

В РИА Новости работал с 2021-го, отправился в командировку в первые дни СВО в ДНР, затем в Харьковскую область, Запорожскую. Несмотря на молодость, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022-м удостоился премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.

В конце июля 2023-го в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Погиб 22 июля в результате обстрела ВСУ. Президент России Владимир Путин 27 июля наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно отметили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одной из школ в Мелитополе присвоили его имя.
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскРостислав ЖуравлевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныХарьковская областьУкраинаОбщество
 
 
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