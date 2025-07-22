https://ria.ru/20250722/rossija-2030619296.html

Россия может увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика

Россия может увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика - РИА Новости, 22.07.2025

Россия может увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика

Россия готова увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:30:00+03:00

2025-07-22T14:30:00+03:00

2025-07-22T14:30:00+03:00

общество

мозамбик

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Россия готова увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы традиционно готовим национальные кадры для Мозамбика в российских высших учебных заведениях. Сейчас ежегодно по правительственной квоте поступают на учебу 75 граждан Мозамбика, мы готовы эту квоту увеличить", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. При этом министр выразил благодарность за преподавание русского языка в Мозамбике на базе одного из главных университетов страны.

https://ria.ru/20250627/gd-2025728126.html

мозамбик

россия

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общество, мозамбик, россия, сергей лавров