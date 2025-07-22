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Россия может увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика - РИА Новости, 22.07.2025
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14:30 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/rossija-2030619296.html
Россия может увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика
Россия может увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика - РИА Новости, 22.07.2025
Россия может увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика
Россия готова увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:30:00+03:00
2025-07-22T14:30:00+03:00
общество
мозамбик
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Россия готова увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы традиционно готовим национальные кадры для Мозамбика в российских высших учебных заведениях. Сейчас ежегодно по правительственной квоте поступают на учебу 75 граждан Мозамбика, мы готовы эту квоту увеличить", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. При этом министр выразил благодарность за преподавание русского языка в Мозамбике на базе одного из главных университетов страны.
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общество, мозамбик, россия, сергей лавров
Общество, Мозамбик, Россия, Сергей Лавров
Россия может увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика

Лавров: Россия готова увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтуденты во время лекции в аудитории
Студенты во время лекции в аудитории - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Студенты во время лекции в аудитории. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Россия готова увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы традиционно готовим национальные кадры для Мозамбика в российских высших учебных заведениях. Сейчас ежегодно по правительственной квоте поступают на учебу 75 граждан Мозамбика, мы готовы эту квоту увеличить", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш.
При этом министр выразил благодарность за преподавание русского языка в Мозамбике на базе одного из главных университетов страны.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Госдуме рассказали о квоте для участников СВО при поступлении в вузы
27 июня, 09:42
 
ОбществоМозамбикРоссияСергей Лавров
 
 
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