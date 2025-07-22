https://ria.ru/20250722/rossija-2030619296.html
Россия может увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика
Россия может увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика - РИА Новости, 22.07.2025
Россия может увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика
Россия готова увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:30:00+03:00
2025-07-22T14:30:00+03:00
2025-07-22T14:30:00+03:00
общество
мозамбик
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023483221_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_f1704e72ae190f1120929aa01caff552.jpg
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Россия готова увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы традиционно готовим национальные кадры для Мозамбика в российских высших учебных заведениях. Сейчас ежегодно по правительственной квоте поступают на учебу 75 граждан Мозамбика, мы готовы эту квоту увеличить", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. При этом министр выразил благодарность за преподавание русского языка в Мозамбике на базе одного из главных университетов страны.
https://ria.ru/20250627/gd-2025728126.html
мозамбик
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023483221_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_274cb78df94010ee4a00c049610862bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мозамбик, россия, сергей лавров
Общество, Мозамбик, Россия, Сергей Лавров
Россия может увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика
Лавров: Россия готова увеличить квоты на обучение для студентов из Мозамбика