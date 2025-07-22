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В российских аптеках появится новый препарат для лечения ожирения - РИА Новости, 22.07.2025
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13:31 22.07.2025 (обновлено: 20:03 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/rossija-2030604341.html
В российских аптеках появится новый препарат для лечения ожирения
В российских аптеках появится новый препарат для лечения ожирения - РИА Новости, 22.07.2025
В российских аптеках появится новый препарат для лечения ожирения
Российский препарат нового поколения для лечения избыточной массы тела и ожирения "Велгия Эко", созданный без использования консервантов в составе, появится на... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:31:00+03:00
2025-07-22T20:03:00+03:00
промомед
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российский препарат нового поколения для лечения избыточной массы тела и ожирения "Велгия Эко", созданный без использования консервантов в составе, появится на полках аптек и аптечных онлайн-площадках, говорится в сообщении фармацевтической компании "Промомед". "Ведущая инновационная биофармацевтическая компания "Промомед" объявляет о старте продаж отечественного препарата нового поколения для лечения избыточной массы тела и ожирения "Велгия Эко" (действующее вещество семаглутид) в одноразовых инжекторах. Препарат будет доступен на аптечных онлайн-ресурсах и в аптечных сетях по всей стране", - говорится в сообщении компании. Предельные отпускные цены на него начинаются от 4,3 тысячи рублей за дозировку 0,25 миллиграмма до 10,3 тысячи рублей за дозировку 2,4 миллиграмма, указывается в сообщении. "Ключевое отличие нового продукта - полное отсутствие консервантов в составе, что выводит терапию на новый уровень безопасности", - добавляется там. В компании уточнили, что в составе "Велгии Эко" отсутствуют фенол и спирт, способные накапливаться в организме. Это снижает риск побочных эффектов у пациентов с повышенной чувствительностью и сопутствующими заболеваниями печени и почек. Также использование одноразовых инжекторов обеспечивает простое и безболезненное введение препарата. Лекарство входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, добавили в компании.
https://ria.ru/20250217/preparat-1999807250.html
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промомед, общество
Промомед, Общество
В российских аптеках появится новый препарат для лечения ожирения

Препарат нового поколения для лечения ожирения появится в аптеках РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска аптеки
Вывеска аптеки - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российский препарат нового поколения для лечения избыточной массы тела и ожирения "Велгия Эко", созданный без использования консервантов в составе, появится на полках аптек и аптечных онлайн-площадках, говорится в сообщении фармацевтической компании "Промомед".
"Ведущая инновационная биофармацевтическая компания "Промомед" объявляет о старте продаж отечественного препарата нового поколения для лечения избыточной массы тела и ожирения "Велгия Эко" (действующее вещество семаглутид) в одноразовых инжекторах. Препарат будет доступен на аптечных онлайн-ресурсах и в аптечных сетях по всей стране", - говорится в сообщении компании.
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"Ключевое отличие нового продукта - полное отсутствие консервантов в составе, что выводит терапию на новый уровень безопасности", - добавляется там.
В компании уточнили, что в составе "Велгии Эко" отсутствуют фенол и спирт, способные накапливаться в организме. Это снижает риск побочных эффектов у пациентов с повышенной чувствительностью и сопутствующими заболеваниями печени и почек. Также использование одноразовых инжекторов обеспечивает простое и безболезненное введение препарата.
Лекарство входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, добавили в компании.
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