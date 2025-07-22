https://ria.ru/20250722/rossija-2030603938.html

В России разработали крупный дрон для перевозки грузов

В России разработали крупный дрон для перевозки грузов - РИА Новости, 22.07.2025

В России разработали крупный дрон для перевозки грузов

Участник рынка НТИ "Аэронет" компания "Скайвей" разработала крупный дрон для низкобюджетной перевозки грузов на расстояние до 500 километров и грузоподъемностью РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:30:00+03:00

2025-07-22T13:30:00+03:00

2025-07-22T13:30:00+03:00

технологии

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национальная технологическая инициатива (нти)

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Участник рынка НТИ "Аэронет" компания "Скайвей" разработала крупный дрон для низкобюджетной перевозки грузов на расстояние до 500 километров и грузоподъемностью до 200 килограммов, сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "Проект грузового дрона с грузоподъемностью до 200 килограммов разработал участник рынка НТИ "Аэронет", резидент НПЦ БАС "Самара" - компания "Скайвей". Устройство способно доставлять грузы с максимальной скоростью 180 км/ч. И работать при температурах от -40 до +50, с порывами ветра до 20 м/с", - сообщили в НТИ. На данный момент уже изготовлен полноразмерный прототип, который проходит летные испытания, и создана цифровая модель разработки. Также проведен аэродинамический анализ кузова. "Разработка превосходит электрические аналоги как по практичности, так и по стоимости. Практическая выгода от использования такого беспилотника заключается в перевозке грузов на большие расстояния до 500 километров по цене ниже классической авиации. Инфраструктуры особой не нужно, только хороший бензин с любой заправки", - приводится в сообщении комментарий представителя "Скайвея" Кирилла Наумченко. Также устройство может управляться вручную или лететь по заранее заданному маршруту. В дальнейшем возможно использование искусственного интеллекта и машинного зрения на борту для поиска людей в лесу или экологического мониторинга. Из сценариев применения дрона - спасение людей в лесу, обследование трубопроводов, мониторинг территорий, перевозка грузов в труднодоступные районы РФ, обработка полей. Конструкция устройства состоит из силового каркаса, винтов с автоматами перекоса, угловых редукторов, шасси и других деталей. По словам разработчика, конструкция имеет стандартные автомобильные комплектующие, которые в будущем можно заменить на детали собственной конструкции, сильно облегчив вес аппарата. При добавлении крыльев и толкающего винта можно увеличить дальность полета дрона в 2-3 раза.

https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998098598.html

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технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти), общество