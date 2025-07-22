https://ria.ru/20250722/rossija-2030528750.html

Россия вновь стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай

Россия вновь стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай - РИА Новости, 22.07.2025

Россия вновь стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай

Россия по итогам июня стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай, вновь опередив занявшую седьмое место Украину, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T05:20:00+03:00

2025-07-22T05:20:00+03:00

2025-07-22T05:20:00+03:00

экономика

китай

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204615_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_4de63ed29c427c3cd67010f908dac851.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия по итогам июня стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай, вновь опередив занявшую седьмое место Украину, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства КНР. На протяжении почти всего прошлого года Украина поставляла в Китай большие объемы зерна в денежном выражении, но в декабре Россия вырвалась вперед - этот баланс сил в рейтинге самых заметных поставщиков зерна в Китай в этом году был утрачен пока лишь единожды, в мае, а в июне, таким образом, был вновь восстановлен. За месяц Россия упрочила свое положение сразу на три позиции - в мае она была седьмой. Такую динамику обеспечило наращивание отгрузок в денежном выражении на 12% до 28,2 миллиона долларов. Украина в свою очередь поставки снизила почти в 1,5 раза до 16,5 миллиона долларов, из-за чего утратила шестое место в этом рейтинге. В обеих странах Китай закупает в основном кукурузу - в июне на нее пришлось 70% российского зернового экспорта в Китай, а у Украины все поставки в Поднебесную приходятся на эту зерновую культуру.

https://ria.ru/20250720/eksport-2030244647.html

https://ria.ru/20250720/pivo-2030260477.html

китай

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, украина, россия